رژیم سعودی در ۱۲ ساعت گذشته ۴۸ بار به یمن حمله کرده است

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که در پی تشدید تجاوزات سعودی در ۱۲ ساعت گذشته، دهها حمله هوایی به مناطق مختلف این کشور صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم، به گفته وی، جنگندههای F۱۵-Sa که از پایگاه هوایی «ملک خالد» در خمیس مشیط برخاستهاند و همچنین جنگندههای «تایفون» از پایگاه «ملک فهد» در طائف، ۴۸ نوبت به مناطق مختلف یمن حمله کردهاند.
سریع افزود: استانهای الجوف، مأرب، تعز، الحدیده، صعده و البیضاء هدف این حملات گسترده بودهاند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که این تجاوزات مستمر بدون پاسخ و مجازات باقی نخواهد ماند.