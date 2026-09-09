جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، یک گروه چپگرای اسرائیلی اعلام کرد که قرار است یک کمیته کابینه اسرائیل امروز (چهارشنبه)، طرحهای ساخت ۷۴۷ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری اشغالی را بررسی کند.
به گزارش ایرنا، سازمان «بیمکام» که با گسترش شهرکسازی مخالف است، در بیانیهای عنوان کرد که قرار است کمیته فرعی شهرکسازی اداره عمران، سه طرح شهرکسازی در کرانه باختری را بررسی کند.
این گروه خاطر نشان کرد که این جلسه «کمتر از ۱۲ ساعت پس از اعلام ۱۲ کشور غربی مبنی بر اعمال محدودیتهای تجاری بر کالاهای شهرکها و درخواست از اسرائیل برای توقف فوری گسترش شهرکسازی و خشونت شهرکنشینان» برگزار میشود.
وزیران امور خارجه ۱۲ کشور غربی روز سهشنبه با انتشار بیانیهای مشترک علیه گسترش شهرکسازی و خشونت شهرکنشینان صهیونیست، از پیشبرد محدودیتهای تجاری علیه شهرکهای غیرقانونی این رژیم حمایت کردند.
در این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد، وزیران خارجه کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد و انگلیس اعلام کردند که اقدامات اسرائیل در کرانه باختری، امکان تحقق آنچه راهحل دو دولتی نامیده میشود، را تضعیف میکند.
کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، با افتخار اعلام کرده است که از زمان روی کار آمدن در اواخر سال ۲۰۲۲، ساخت ۱۰۴ شهرک جدید را تصویب کرده است. طبق تحلیل بیمکام، این سه طرح در مجموع شامل ۷۴۷ واحد مسکونی در «ییتاو»، «معوز» و «ادی اد» است.
این طرح بیش از ۲۰ هکتار را پوشش میدهد و شامل ۲۸۱ واحد مسکونی در نزدیکی منطقهای است که جامعه فلسطینی «راس عین العوجا» در آن زندگی میکرد.
بیمکام یادآور شد که راس عین العوجا بزرگترین جامعه گلهداری فلسطینی در کرانه باختری بود تا اینکه ساکنان آن در اواخر ژانویه (بهمن ۱۴۰۴) پس از «خشونت و فشار مداوم» از سوی اشغالگران مجبور به ترک منطقه شدند.
طبق آمار فلسطینیها، حدود ۷۵۰ هزار اشغالگر اسرائیلی در ۵۱۶ شهرک در سراسر کرانه باختری، از جمله شرق قدس اشغالی، زندگی میکنند. جامعه بینالمللی، شهرکهای اسرائیلی ساخته شده در سرزمینهای اشغالی فلسطین را طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی میداند.