جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه فرانسه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: پاریس از گسترش ممنوعیت محصولات شهرک‌های اسرائیلی (شهرک‌های صهیونیست نشین در اراضی اشغالی فلسطین) به تمامی کشور‌های اتحادیه اروپا حمایت می‌کند.

به گزارش مهر، این در حالیست که کانادا و ۱۱ کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و لهستان) دیروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای صرفا لفظی اعلام کردند: عملکرد (رژیم) اسرائیل در کرانه باختری، امکان پذیری راهکار (به اصطلاح) تشکیل دو دولت را تضعیف می‌کند. وضعیت به سرعت رو به وخامت است و با سطوح بی سابقه‌ای از خشونت شهرک نشینان و گسترش شهرک سازی‌ها همراه شده است. ما مصمم هستیم که تجارت کالا با شهرک‌هایی را که بر اساس حقوق بین الملل غیرقانونی محسوب می‌شوند، محدود کنیم. (رژیم) اسرائیل باید فورا گسترش شهرک سازی‌ها را متوقف کند و پاسخگویی در قبال خشونت شهرک نشینان را تضمین نماید. ما به حفظ راهکار (به اصطلاح) تشکیل دو دولت متعهد هستیم و برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. ما با هرگونه اقدامی که به منزله الحاق (تصرف) سرزمین‌های فلسطینی یا کوچ اجباری جمعیت باشد، به شدت مخالف هستیم.