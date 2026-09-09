کد خبر: 1378588
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

حضور نتانیاهو در منطقه جبل الشیخ سوریه

2 نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تجاوزی آشکار و بدون هیچ اعتراضی از سوی دولت دمشق، به منطقه جبل الشیخ سوریه رفت.

جوان آنلاین: «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در جریان حضور خود در منطقه مرزی جبل‌الشیخ در جنوب سوریه مدعی شد: «ما بر تمام منطقه از جبل‌الشیخ تا رود یرموک کنترل داریم.»

به گزارش ایسنا، پیشتر یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اشغال جبل الشیخ را برای این رژیم راهبردی خواند و گفت به ارتش دستور داده شده تا برای ماندن در جبل الشیخ در فصل زمستان آماده شوند.

کوه جبل‌الشیخ، مرتفع‌ترین کوه سوریه و نقطه راهبردی در غرب این کشور با ارتفاع ۲۸۱۴ متر، یک رشته‌کوه عظیم در خاورمیانه و در مرز لبنان، سرزمین‌های اشغالی و سوریه است. قله آن بلندترین کوه سوریه است و در دامنه جنوب غربی آن، بلندترین نقطه بلندی‌های جولان تحت اشغال اسرائیل با ارتفاع ۲۲۴ متر قرار دارد. به همین دلیل به یک نقطه راهبردی مهم برای اشراف و نظارت بر مناطق اطراف تبدیل شده است. - این کوه مشرف به دمشق، صحرای سوریه، بلندی‌های جولان، دشت‌های حوران در سوریه، کوه‌های الخلیل، دریاچه طبریه، دشت الحوله در سوریه و بخشی از استان اربد در اردن و همچنین، تمام جنوب لبنان، رشته کوه‌های غربی لبنان و دره بقاع است

دمشق، پایتخت سوریه تنها حدود ۴۰ کیلومتر با این کوه فاصله دارد. کوه الشیخ منطقه‌ای مقدس برای مسیحیان، یهودیان و دروزیان است.

برچسب ها: نتانیاهو ، سوریه ، وزیر جنگ اسرائیل
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