حضور نتانیاهو در منطقه جبل الشیخ سوریه

جوان آنلاین: «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در جریان حضور خود در منطقه مرزی جبلالشیخ در جنوب سوریه مدعی شد: «ما بر تمام منطقه از جبلالشیخ تا رود یرموک کنترل داریم.»
به گزارش ایسنا، پیشتر یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اشغال جبل الشیخ را برای این رژیم راهبردی خواند و گفت به ارتش دستور داده شده تا برای ماندن در جبل الشیخ در فصل زمستان آماده شوند.
کوه جبلالشیخ، مرتفعترین کوه سوریه و نقطه راهبردی در غرب این کشور با ارتفاع ۲۸۱۴ متر، یک رشتهکوه عظیم در خاورمیانه و در مرز لبنان، سرزمینهای اشغالی و سوریه است. قله آن بلندترین کوه سوریه است و در دامنه جنوب غربی آن، بلندترین نقطه بلندیهای جولان تحت اشغال اسرائیل با ارتفاع ۲۲۴ متر قرار دارد. به همین دلیل به یک نقطه راهبردی مهم برای اشراف و نظارت بر مناطق اطراف تبدیل شده است. - این کوه مشرف به دمشق، صحرای سوریه، بلندیهای جولان، دشتهای حوران در سوریه، کوههای الخلیل، دریاچه طبریه، دشت الحوله در سوریه و بخشی از استان اربد در اردن و همچنین، تمام جنوب لبنان، رشته کوههای غربی لبنان و دره بقاع است
دمشق، پایتخت سوریه تنها حدود ۴۰ کیلومتر با این کوه فاصله دارد. کوه الشیخ منطقهای مقدس برای مسیحیان، یهودیان و دروزیان است.