درگیری مزدوران اماراتی و سعودی در جنوب یمن/ وزیر دفاع دولت مستعفی ناپدید شد

سفر وزیر دفاع نیرو‌های وابسته به عربستان در یمن به منطقه الضالع، تنش و درگیری بین نیرو‌های وابسته به عربستان و وابستگان اماراتی در آن منطقه شد.

جوان آنلاین: رسانه‌های مختلف از وقوع درگیری‌های شدیدی میان نیرو‌های وابسته به امارات با همراهان وزیر دفاع حکومت خودخوانده وابسته به عربستان (دولت مستعفی) در استان الضالع واقع در جنوب غرب یمن خبر دادند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش‌ها، نیرو‌های وابسته به امارات، لاستیک‌های خودروی وزیر دفاع دولت مستعفی یمن و همراهان او را در الضالع به آتش کشیدند و در ادامه همراهان و معاون وزیر را بازداشت کردند.

همچنین رسانه‌ها اعلام کردند که معاون وزیر دفاع دولت مستعفی یمن و هیات همراه او توسط نیرو‌های وابسته به امارات بازداشت شدند و خودرو‌های آنها به آتش کشیده شد، همزمان عملیات محاصره وزیر دفاع دولت مستعفی یمن در داخل پایگاه «عبود» ادامه دارد.

به گزارش سایت العهد، در حال حاضر سرنوشت وزیر دفاع دولت مستعفی یمن که خودرویش در الضالع مورد حمله قرار گرفت، نامعلوم است.

در هفته‌های اخیر تنش‌ها در مناطق غربی یمن که محل استقرار نیرو‌های وابسته به ائتلاف سعودی-اماراتی است، با نیرو‌های مسلح یمن وابسته به جنبش مردمی انصارالله در این کشور تشدید شده است و مواضع آنها در المخا و الخوخه هدف حملات نیرو‌های یمنی قرار گرفته است.