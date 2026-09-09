یک شهید و ۲ زخمی در حملات رژیم اسرائیل به جنوب لبنان

جوان آنلاین: یک پهپاد رژیم صهیونیستی امروز موتورسیکلتی را در مسیر زبدین–حاروف هدف قرار داد که در پی آن یک نفر شهید و ۲ نفر زخمی شدند.
همزمان، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی مدرسهای در شهرک المنصوری را پس از بمبگذاری و تلهگذاری منفجر کردند. بر اساس این گزارش، پهپادهای اسرائیلی پیش از این، بشکههای انفجاری را به سمت مدرسه و مناطق اطراف آن پرتاب کرده بودند.
به گزارش روسیا الیوم، جنگندههای رژیم صهیونیستی نیز در ادامه این حملات، مناطقی در وادی زبقین و وادی السلوقی را هدف حملات هوایی قرار دادند.
همچنین شهرک زوطر الشرقیه زیر آتش توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت و چندین نقطه در این منطقه گلولهباران شد.