کرملین: قیمت گاز در اروپا هنوز به اوج خود نرسیده است

جوان آنلاین: از اسپوتنیک، سخنگوی کرملین اعلام کرد قیمت گاز در بازار اروپا هنوز به بالاترین سطح خود نرسیده و احتمال ثبت رکوردهای جدید در این بازار وجود دارد.
به گزارش ایرنا، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «سطح کنونی قیمت گاز در بازار هنوز یک رکورد محسوب نمیشود. رکوردهای جدیدی در پیش خواهد بود و اروپاییها نیز بهخوبی از این موضوع آگاه هستند.»
وی با انتقاد از سیاست کشورهای اروپایی در کنار گذاشتن گاز روسیه، اظهار داشت که اروپا با خرید انرژی با قیمتهای بهمراتب بالاتر، به طور عملی به اقتصاد خود آسیب میزند.
پسکوف افزود اروپا میتواند از طریق خط لوله «نورد استریم» از تامین گاز بهرهمند شود، اما به گفته وی، ملاحظات و رویکردهای سیاسی در اروپا بر محاسبات اقتصادی و عقل سلیم سایه افکنده است.
بهای گاز در بازار اروپا پیشتر در روز چهارشنبه برای نخستین بار از ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲ از مرز ۹۵۰ دلار به ازای هر هزار متر مکعب عبور کرد.