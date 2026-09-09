کد خبر: 1378579
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۹
سیاست » اخبار کلی

دیدار عراقچی با نماینده ایران نزد سازمان همکاری اسلامی و سرپرست سفارت کشورمان در کابل

3 وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در دیدار‌های جداگانه با سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در جده و سرپرست سفارت ایران در افغانستان دیدار کرد.

جوان آنلاین: محمدحسن شیخ الاسلامی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در جده امروز چهارشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی نیز گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌های نمایندگی کشورمان و رایزنی‌های انجام‌شده در چارچوب سازمان همکاری اسلامی ارائه کرد.

در این دیدار همچنین آخرین تحولات جهان اسلام، به‌ویژه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، و نیز ظرفیت‌ها، سازوکار‌ها و ابتکارات در چارچوب سازمان همکاری اسلامی برای تقویت هماهنگی و زمینه‌سازی جهت اقدام جمعی کشور‌های جهان اسلام در برابر این جنایات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

هم‌چنین علیرضا بیکدلی در دیدار با وزیر خارجه گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در راستای پیگیری و پیشبرد موضوعات مورد اهتمام دو کشور ارائه و آخرین وضعیت مسائل مشترک، از جمله در حوزه‌های کنسولی، اقتصادی و فرهنگی را تشریح کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات و وضعیت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، روند همکاری‌های دوجانبه و راه‌های تقویت و توسعه تعاملات میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، سازمان همکاری اسلامی ، سفیر ایران در کابل
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