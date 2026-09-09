تأکید مصر و بحرین بر ضرورت کاهش تنش در منطقه

وزرای امور خارجه مصر و بحرین ضمن بررسی تحولات منطقه بر ضرورت کاهش تنش‌ها تأکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «القاهرة الإخباریة»، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر امروز با «عبداللطیف بن راشد الزیانی» همتای بحرینی خود تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، دو طرف در این تماس تلفنی که در چارچوب هماهنگی مستمر بین دو کشور صورت گرفت، درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه و بازتاب‌های آن بر امنیت و ثبات منطقه بحث و گفت‌و‌گو کردند.

وزرای خارجه مصر و بحرین همچنین بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی در مرحله آینده و تشدید تلاش‌های مربوط به کاهش و مهار هر گونه تنش به منظور کمک به حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.

طی دو روز گذشته در پی تداوم حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران و پاسخ تلافی‌جویانه ایران به این حملات، منطقه خلیج فارس شاهد تشدید تنش‌ها بوده است.

در همین ارتباط، صبح امروز روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در پاسخ به حملات آمریکا به نفتکش‌های ایران، دو فروند شناور آمریکایی، هشت نفتکش و ۱۰ فروند کشتی متخلف با قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز، مورد هدف قرار گرفتند.