جوان آنلاین:سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ظهر امروز در نشست با مدیران رسانه در استان مرکزی با بیان اینکه جنگ تحمیلی با بزرگ ترین قدرتهای ظاهری جهان در مقاطعی به پایان رسیده، اما ماهیت جنگ همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: جنگ تمام نشده است و ما مقاطع دیگری را پیش رو داریم؛ اما آنچه اهمیت دارد، ترکیبی بودن این جنگ و تنوع عرصههای آن است که یکی از حساسترین و تأثیرگذارترین آنها، عرصه رسانه است.
تاریخ در مورد عملکرد اصحاب رسانه قضاوت خواهد کرد
سخنگوی سپاه با تأکید بر نقش بیبدیل رسانه در افکار عمومی، رسالت خبرنگاران را در شرایط کنونی بسیار سنگین و خطیر توصیف کرد و گفت: تاریخ در مورد عملکرد اصحاب رسانه قضاوت خواهد کرد. امروز مسئولیت ما تنها روایتگری صرف نیست؛ بلکه روایتسازی بر اساس واقعیتها، شناخت عمیق از جنگ، اهداف، بازیگران، جهتگیریها و حتی ترسیم آینده و راههای برونرفت از بحرانهاست.
وی افزود: رسانه امروز فقط یک راوی نیست؛ بلکه بخشی از خود جنگ است. طرحهای اطلاعرسانی، جزئی از عملیاتهای جنگی محسوب میشوند و ابزارهای رسانهای، در کنار سلاحهای میدانی، نقش تعیینکنندهای در پیروزی یا شکست دارند.
سردار محبی با اشاره به پیشی گرفتن عرصه رسانه بر میدان نبرد فیزیکی، تصریح کرد: رسانه میتواند پیش از آغاز جنگ، آن را به شکست بکشاند یا در حین نبرد، روحیه، امید، اراده و مقاومت را تقویت کند. از سوی دیگر، رسانههای دشمن با تزریق ناامیدی و تضعیف اراده ملی، به دنبال تغییر معادلات هستند؛ ازاینرو، روایت درست، دقیق و مستند از زوایای پنهان جنگ، یک ضرورت انکارناپذیر برای نسل امروز و آینده ایران اسلامی است.
هر خبرنگار یک سرباز جبهه آگاهیبخشی
سخنگوی سپاه بر لزوم هوشمندی، بصیرت و مسئولیتپذیری بیشازپیش اهالی رسانه در مواجهه با توطئههای ترکیبی دشمن تأکید کرد و گفت: امروز هر خبرنگار یک سرباز جبهه آگاهیبخشی است و روایت حق، امانتی است که باید به بهترین شکل ممکن به نسلهای آینده منتقل شود.
امروز نبرد رسانهای بر نبرد میدان پیشی گرفته است
سردار محبی با اشاره به اینکه جنگ با دشمنان همچنان ادامه دارد و تنها به عرصههای فیزیکی محدود نیست، اظهار داشت: امروز عرصه رسانه به عنوان یکی از مهمترین میدانهای نبرد، نقشی بیبدیل در شکلدهی به افکار عمومی و تعیین مسیر آینده کشور ایفا میکند؛ چرا که رسانهها نه تنها روایتگر واقعیتها هستند، بلکه میتوانند با روایتسازی و واقعیتسازی، آینده مطلوب را ترسیم و محقق کنند.
وی تأکید کرد: رسالت رسانهها در شرایط کنونی فراتر از انتقال صرف اخبار است؛ آنان باید با شناخت عمیق از ابعاد مختلف جنگ، بازیگران، اهداف و جهتگیریهای آن، به روایتی دقیق، موشکافانه و آیندهنگرانه از وقایع بپردازند و ضمن حفظ امانت، از هر رویداد ملی و دفاعی، سرمایهای ماندگار برای نسلهای آینده بسازند.
تمدن نوین اسلامی را با قدرت روایت کنیم
سخنگوی سپاه با بیان اینکه رسانه امروز باید فعال و آیندهساز باشد، نه منفعل و مصرفکننده اخبار، خاطرنشان کرد: دشمنان سالها با برنامهریزی دقیق رسانهای، به دنبال تحمیل فرهنگ و سبک زندگی مورد نظر خود به جامعه ایرانی بودهاند؛ از این رو، ما نیز باید با استفاده از تمام ظرفیتهای رسانهای، به سرمایهسازی ملی، ترویج روحیه بسیجی، خودباوری و مقاومت بپردازیم و تمدن نوین اسلامی را با قدرت روایت و تبیین، به جهان معرفی کنیم.
سردار محبی با اشاره به دستاوردهای شگرف جوانان متخصص و مؤمن کشور در عرصههای دفاعی و نظامی، مانند طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته پدافند هوایی و رویارویی موفق با پیشرفتهترین جنگندههای دشمن، تصریح کرد: این موفقیتها که حاصل همدلی و هماهنگی مثالزدنی بین مردم، نیروهای مسلح و دولت است، ظرفیتهای بینظیری برای سرمایهسازی ملی دارند و وظیفه رسانههاست که با روایت هنرمندانه، علمی و مستمر این دستاوردها، آنها را به گنجینهای ماندگار از افتخارات ملی و اسلامی تبدیل کنند.
رسانهها صحنهای واقعی از نبرد ترکیبی دشمن است
وی با اشاره به تحولات عمیق در عرصه رسانه، خاطرنشان ساخت: رسانه امروز دیگر صرفاً آئینهای برای انعکاس رویدادها نیست؛ بلکه خود، صحنهای از نبرد ترکیبی دشمن و میدانی برای خلق واقعیتهای جدید و ترسیم آیندهای مبتنی بر آرمانهای انقلاب اسلامی است.
سردار محبی با تأکید بر ضرورت «هماوردی همدلانه» میان اصحاب رسانه، مسئولان و اقشار مختلف جامعه، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و همدلی نیاز داریم تا بتوانیم در برابر هجمههای پیچیده رسانهای دشمن، ایستادگی کرده و از هر رخداد و دستاورد ملی، سرمایهای ماندگار برای نسلهای آینده بسازیم. این هماوردی همدلانه، ضامن تداوم مسیر پرافتخار انقلاب و پاسداری از خون شهداست.
سخنگوی سپاه با اشاره به دستاوردهای اخیر در عرصه دفاعی و نظامی، از جمله موفقیتهای چشمگیر جوانان متخصص در ساخت سامانههای پیشرفته پدافندی و تغییر رویکرد دفاعی به تهاجمی، این موفقیتها را نتیجه اتحاد و هماهنگی مثالزدنی میان مردم، نیروهای مسلح و دولت دانست و از رسانهها خواست تا با روایت دقیق، هنرمندانه و مستمر این افتخارات، آنها را به گنجینههای ملی و الگوهای ماندگار برای تاریخ تبدیل کنند.
شاهد بینظیرترین نبرد تاریخ هستیم
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ابعاد پیچیده و بیسابقه جنگ ترکیبی گفت: این جنگ از حیث ماهیت، اهداف و ابزارها، در طول تاریخ بینظیر است.
وی به پنج ویژگی برجسته آن اشاره کرد افزود: جنگ ادراکی با پشتوانه نظامی که در آن هدف، تغییر باورهاست، نه فقط تخریب فیزیکی یکی از ویژگی های این جنگ است.
مختصات جنگ ادراکی دشمن
سردار محبی با تأکید بر اینکه این جنگ صرفاً به حملات نظامی یا ترور شخصیتها محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: هدف اصلی دشمن، ادراکسازی و القای حضور و حمایت خود در پشت صحنه از اغتشاشات، گروههای ضدانقلاب و تجزیهطلب است.
وی افزود: حملاتی نظیر زدن یک پایگاه بسیج، کلانتری یا پست بازرسی، هرچند از حیث نظامی ارزش چندانی ندارند، اما در چارچوب جنگ ادراکی طراحی شدهاند تا این پیام را به عوامل خود منتقل کنند که "ما پشت شما هستیم". این جنگ، جنگی برای تغییر محاسبات ذهنی و باورهای عمومی است.
میدانداری هوش مصنوعی در نبرد
سخنگوی سپاه دومین ویژگی این جنگ را فناورانه بودن آن دانست و تصریح کرد: برای نخستین بار در تاریخ، هوش مصنوعی به عنوان میداندار اصلی نبرد ظاهر شده است. سامانههای نرمافزاری فرماندهی، دادههای باز و تجاری، پهپادهای متکثر، سنسورهای پیشرفته و پردازش آنی اطلاعات، چرخه شناسایی تا شلیک را به چند ثانیه کاهش دادهاند. این سطح از بهرهگیری از فناوری در هیچ جنگی سابقه نداشته و ندارد.
انتقال آسیب راهبردی به عمق خاک آمریکا
سردار محبی با بیان اینکه آمریکا همواره جنگها را در خاک کشورهای ثالث طراحی و هدایت کرده است، اظهار داشت: این جنگ برای اولین بار، آسیبهای راهبردی را مستقیماً به خود آمریکا منتقل کرده و معادلات امنیتی و اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است؛ موضوعی که در تاریخ منازعات بینالمللی بیسابقه است.
وی چهارمین ویژگی را تأثیر بیسابقه بر زنجیره تأمین جهانی عنوان کرد و گفت: از انرژی و کود شیمیایی تا مواد غذایی و تراشههای الکترونیکی، همگی تحت تأثیر این جنگ قرار گرفتهاند؛ جنگی که همه نیازهای حیاتی جهان را نشانه رفته است.
سردار محبی در تبیین پنجمین ویژگی، یعنی بازگشت «جغرافیا» به معادلات جنگ، با تأکید بر نقش راهبردی تنگه هرمز اظهار داشت: امروز جغرافیا نه تنها محل جنگ، بلکه خود به ابزار جنگ تبدیل شده است. دشمن برای باز کردن تنگه هرمز، تمام توان خود را به کار گرفته، چراکه پیش از جنگ روزانه ۱۵ میلیون بشکه نفت و ۵ میلیون بشکه فرآورده از این مسیر عبور میکرد، اما اکنون این آمار به شدت کاهش یافته و زنجیره تأمین جهانی در آستانه فروپاشی است.
وی با بیان آمارهایی از تأثیر این جنگ بر آمریکا، افزود: واشنگتن که پیش از جنگ ۴۱۵ میلیون بشکه نفت ذخیره داشت، اکنون به ۲۹۸ میلیون بشکه رسیده و با توجه به محدودیتهای فنی استخراج از غارهای نمکی، نمیتواند کمتر از ۱۵۰ میلیون بشکه ذخیره داشته باشد. همچنین آمریکا با کاهش شدید گازوئیل و افزایش فشار بر حملونقل کامیونی (با ۴۰۰ میلیون مایل تردد) مواجه است و توان تحمل این فشار را ندارد.
شروط ایران برای بازگشت بازگشایی تنگه هرمز
سردار محبی با اشاره به شروط ایران برای بازگشت ثبات به منطقه و بازگشایی تنگه هرمز، تصریح کرد: اگر دشمن خواهان پایان این وضعیت است، باید ضمن توقف کامل جنگ، از تهدید مجدد دست بکشد، ارتش رژیم صهیونیستی از لبنان عقبنشینی کند، محاصره یمن پایان یابد، ۲۴ میلیارد دلار دارایی مسدودشده ایران آزاد شود و از هرگونه مداخله در توان هستهای و موشکی کشور دست بردارد؛ توانی که متعلق به ایران بوده و بر اساس فتوای رهبری، هرگز به سمت ساخت سلاح اتمی نرفته و نخواهد رفت.
وی اظهار داشت: ما اگر به قدرت داخلی و خودباوری خود متکی باشیم، تواناییهای فراوانی داریم؛ این خودباوری در عرصه جنگ، خود را به خوبی نشان داده و افتخارآفرینی کرده است. تجهیزات و جنگافزارهای ما از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان، تغییرات اساسی یافته که همه حاصل سرمایههای فکری و تخصصی جوانان مؤمن و متخصص این مرز و بوم است.
رسانه با تقویت اراده جامعه آن را حفظ میکند
وی با تقدیر از عملکرد اصحاب رسانه در پوشش حماسی حضور مردم در صحنههای مختلف، تصریح کرد: شما بودید که با گزارشها و تصاویر خود، شور حضور در میدان را به خیابانها کشاندید و نشان دادید که هیچ میدانی بدون حضور رسانهها معنا ندارد. شما وحدت، همگرایی و همدلی را میان اقشار مختلف مردم رقم زدید و پشتیبانی خیابان را به میدان و افتخار میدان را به خیابان منتقل کردید.
سردار محبی با بیان اینکه رسانهها افسران جبهه جنگ نرم هستند، خاطرنشان کرد: میدان جنگ ما نظامیان، زمین، آسمان و دریاست، اما میدان جنگ شما، ذهن، دل، قلب و باور انسانهاست. اگر اراده ملتی سست شود، حتی با داشتن ثروت و سلاح، شکست خواهد خورد؛ اما اراده قوی، کمبودها را جبران میکند. این تجربه ۴۰ ساله دفاع مقدس است که نشان داد با اتکا به اراده و خودباوری، میتوان از دل دشمن، تجهیزات را غنیمت گرفت و پیش رفت.
۶ نیروی فعال آمریکا در جنگ با ایران
سخنگوی سپاه با اشاره به عملیات روانی و رسانهای دشمن، گفت: دشمن امروز با نیروی جنگ روانی خود به دنبال شکستن اراده ملت، سست کردن باورها و ایجاد تردید در خودباوری ملی است. آمریکا با شش نیروی رسمی از جمله نیروی جنگ روانی، تلاش میکند با القای ناامیدی، ابرتورم و فشار اقتصادی، ما را از پای درآورد، اما در میدان نظامی ناکام مانده و به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: جنگ همواره با سختیها، هزینهها و محدودیتهایی همراه است، اما دشمن به دنبال بهرهبرداری از همین مشکلات برای تضعیف روحیه ملی است. شما اصحاب رسانه با هوشیاری و جهاد تبیین، میتوانید در برابر این هجمهها ایستادگی کنید و همانگونه که فرزندان و برادران شما در نیروهای مسلح افتخارآفرینی میکنند، شما نیز در عرصه رسانه، قلههای افتخار را فتح خواهید کرد.
دشمن ۲ هدف از ما بزند، به ۲۰ هدف حمله میکنیم
سردار محبی در پایان تأکید کرد: امروز به حمدالله به جایی رسیدهایم که اگر دشمن دو یا سه هدف ما را بزند، ما با ۲۰ هدف پاسخ محکم میدهیم و شما نیز با همین اقتدار و مشق رسانهای، نقش خود را در این نبرد ترکیبی ایفا خواهید کرد.