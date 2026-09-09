کد خبر: 1378563
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

ایسلند نقشه الحاقی ترامپ را محکوم کرد

ایسلند ایسلند انتشار نقشه‌ای جنجالی از سوی دونالد ترامپ را که ریِکیاویک و برخی دیگر از کشورها را زیر پرچم آمریکا نشان می‌داد، محکوم کرد.

جوان آنلاین: شبکه خبری سی ان بی سی، نوشت: ترامپ با انتشار نقشه ای در شبکه اجتماعی تروث سوشال، آمریکا، کانادا، گرینلند، ایسلند، مکزیک، آمریکای مرکزی و منطقه کارئیب را زیر پرچم آمریکا به تصویر کشید.

این نقشه حاوی نظر (کامنت) ترامپ نبود و به دنبال مجموعه ای از پیام های رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی اش منتشر شد که در آن ترامپ ادعا می کرد که نام «نیومکزیکو» باید به «آمریکای جدید» تغییر کند.

ایسلند در واکنش به نقشه ترامپ، بیلی لانگ سفیر آمریکا را احضار کرد و وزیر خارجه این کشور گفت: باید نشستی برگزار کنیم تا دقیقا مشخص شود که از نظر ما، این موضع ترامپ کاملا غیرقابل قبول است.

تورگردُر گونارسدوتیر (Thorgerdur Gunnarsdottir) وزیر خارجه ایسلند نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که این کشور منطقه نودریک -که جمعیتی نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر دارد- در مقابل تهدیدهای ترامپ بر سر الحاق گرینلند به خاک آمریکا در کنار دولت نووک ایستاده است و از این موضع خود کوتاه نخواهد آمد.

وزیر ایسلند گفت: کاملا روشن است که این یک اصل اساسی است. از نظر من «نقشه ترامپ شوخی نیست» و اگر هم شوخی باشد بسیار مبتذل است.

سی ان بی سی نوشت، این شبکه خبری صبح چهارشنبه نتواست برای اظهار نظر در این زمینه با سخنگوی کاخ سفید تماس داشته باشد.

ترامپ که بارها مدعی تصاحب گرینلند شده است، اوایل سال جدید میلادی نیز در سخنرانی مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس، در اشاره به گرینلند دچار اشتباه شد و آن را با ایسلند اشتباه گرفت.

مقام های دولتی دانمارک و مکزیک نیز به این نقشه ترامپ واکنش نشان دادند. لارس لوک راسموسن وزیر خارجه دانمارک پست ترامپ را آزاردهنده و کاملا نامناسب خواند.

وی افزود: این نشان می دهد که رئیس جمهوری آمریکا همچنان درگیر برخی دیدگاه های ماکسیمالیستی (حداکثری) است. ما باید او جلوی او را بگیریم.

کلودیا شینبائوم رئیس جمهوری مکزیک نیز روز دوشنبه گفت، کشورش مستعمره یک کشور خارجی نخواهد بود.

وی افزود: ما با افتخار کشوری آزاد، مستقل هستیم.

برچسب ها: ایسلند ، ترامپ ، کانادا
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