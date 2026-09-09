کد خبر: 1378557
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

وزیر خارجه اردن: اسرائیل باید با پیامد تجاوزهای خود روبه‌رو شود

اردن وزیر امور خارجه اردن با اشاره به تجاوزهای رژیم صهیونیستی به فلسطین تاکید کرد که این رژیم باید با عواقب واقعی تجاوزها و سیاست‌های افراطی خود رو به رو شود.

جوان آنلاین: «ایمن الصفدی» گفت که کابینه رژیم اسرائیل باید با «عواقب واقعی» سیاست‌های افراطی خود و نقض قوانین بین‌المللی روبه‌رو شود و نباید اجازه داد این رژیم جنگ‌ها و رنج‌های بیشتری را علیه منطقه و مردم آن تحمیل کند.

وزیر خارجه اردن از اقدامات اعلام شده توسط دولت انگلیس علیه سیاست‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی که اشغالگری را تداوم می‌بخشد، راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کند و منجر به حفظ بی‌عدالتی می‌شود، استقبال کرد و از این کشور تشکر کرد.

الصفدی همچنین از کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد به خاطر اعلام قصد خود برای انجام اقدامات مشابه و تأکید مجدد بر حمایت از راه‌حل دو دولتی و اقداماتی که تاکنون انجام داده‌اند، قدردانی کرد.

وی اظهار داشت که فعالیت‌های شهرک‌سازی، تروریسم شهرک‌نشینان، مصادره زمین، رفتار غیرانسانی با فلسطینیان و خفه کردن اقتصاد فلسطین «صلح و امنیت» را به ارمغان نخواهد آورد، و همچنین نقض وضعیت تاریخی و قانونی اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس اشغالی نیز منجر به این امر نخواهد شد.

الصفدی تأکید کرد که تنها یک راه برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار و تضمین امنیت همه وجود دارد و آن پایان دادن به اشغال غیرقانونی فلسطین و اجرای راه‌حل دو دولتی است.

وی افزود که نباید اجازه داد نقض سیستماتیک قوانین بین‌المللی و اقدامات تضعیف‌کننده چشم‌انداز صلح ادامه یابد و از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات مؤثری برای جلوگیری از تضعیف بیشتر راه‌حل دو دولتی توسط کابینه اسرائیل و حق همه مردم منطقه برای زندگی در امنیت و صلح انجام دهد.

پیش از این، مصر و اردن از تصمیم دولت انگلیس برای ممنوعیت تجارت کالاها و خدمات مرتبط با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی استقبال کردند.

برچسب ها: اردن ، دولت اردن ، اسرائیل
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