وزیر امور خارجه اردن با اشاره به تجاوزهای رژیم صهیونیستی به فلسطین تاکید کرد که این رژیم باید با عواقب واقعی تجاوزها و سیاست‌های افراطی خود رو به رو شود.

جوان آنلاین: «ایمن الصفدی» گفت که کابینه رژیم اسرائیل باید با «عواقب واقعی» سیاست‌های افراطی خود و نقض قوانین بین‌المللی روبه‌رو شود و نباید اجازه داد این رژیم جنگ‌ها و رنج‌های بیشتری را علیه منطقه و مردم آن تحمیل کند.

وزیر خارجه اردن از اقدامات اعلام شده توسط دولت انگلیس علیه سیاست‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی که اشغالگری را تداوم می‌بخشد، راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کند و منجر به حفظ بی‌عدالتی می‌شود، استقبال کرد و از این کشور تشکر کرد.

الصفدی همچنین از کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد به خاطر اعلام قصد خود برای انجام اقدامات مشابه و تأکید مجدد بر حمایت از راه‌حل دو دولتی و اقداماتی که تاکنون انجام داده‌اند، قدردانی کرد.

وی اظهار داشت که فعالیت‌های شهرک‌سازی، تروریسم شهرک‌نشینان، مصادره زمین، رفتار غیرانسانی با فلسطینیان و خفه کردن اقتصاد فلسطین «صلح و امنیت» را به ارمغان نخواهد آورد، و همچنین نقض وضعیت تاریخی و قانونی اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس اشغالی نیز منجر به این امر نخواهد شد.

الصفدی تأکید کرد که تنها یک راه برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار و تضمین امنیت همه وجود دارد و آن پایان دادن به اشغال غیرقانونی فلسطین و اجرای راه‌حل دو دولتی است.

وی افزود که نباید اجازه داد نقض سیستماتیک قوانین بین‌المللی و اقدامات تضعیف‌کننده چشم‌انداز صلح ادامه یابد و از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات مؤثری برای جلوگیری از تضعیف بیشتر راه‌حل دو دولتی توسط کابینه اسرائیل و حق همه مردم منطقه برای زندگی در امنیت و صلح انجام دهد.

پیش از این، مصر و اردن از تصمیم دولت انگلیس برای ممنوعیت تجارت کالاها و خدمات مرتبط با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی استقبال کردند.