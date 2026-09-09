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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

قانونگذاران دموکرات آمریکا خواستار تحریم شهرک‌های صهیونیستی شدند

ف قانونگذاران دموکرات آمریکا از دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور خواستند با پیروی از انگلیس و برخی کشورهای اروپایی، شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری را تحریم کند؛ اقدامی که واشنگتن تاکنون با آن مخالفت کرده است.

جوان آنلاین: قانونگذاران دموکرات آمریکا از دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور خواستند از انگلیس و متحدان اروپایی این کشور پیروی و شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی را تحریم کند.

کریس ون هولن سناتور دموکرات در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت کشورهای اروپایی سرانجام در حال عبور از مرحله محکومیت‌های لفظی درباره گسترش شهرک‌های اسرائیلی هستند.

او نوشت: سرانجام برخی کشورهای اروپایی از محکومیت‌های همیشگی گسترش شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی فراتر رفته و برای حمایت از قوانین بین‌المللی دست به اقدام زده‌اند. این اقدامی محدود، اما مهم است.

ون هولن افزود: در حالی که دولت ترامپ به این اقدام حمله می‌کند، کنگره می‌تواند و باید وارد عمل شود.

خوآکین کاسترو نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، نیز از واشنگتن خواست اقدامات مشابهی انجام دهد.

این نماینده ایالت تگزاس نوشت: تصمیم انگلیس برای اعمال تحریم و ممنوعیت تجارت با شهرک‌ها گامی در مسیر درست است. گسترش شهرک‌های اسرائیلی، تصرف زشت و خشونت‌آمیز زمین است که از طریق خشونت و تروریسم انجام می‌شود.

او افزود: هر رئیس‌جمهوری آمریکا که واقعا به دنبال دستیابی به صلح باشد، باید همین کار را انجام دهد.

رو خانا نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا نیز گفت انگلیس با این اقدام «گامی مهم از نظر اخلاقی» برداشته و خواستار اقدامات بیشتر برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین شد.

او نوشت: بریتانیا با اعمال تحریم و ممنوعیت تجارت با شهرک‌های اسرائیلی، گامی مهم از نظر اخلاقی برداشته است. رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا نیز باید همین کار را انجام دهد و کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

گرگ کاسار، نماینده دموکرات ایالت تگزاس، اقدام بریتانیا را «گامی در مسیر درست» برای پایان دادن به اشغالگری دانست.

او نوشت: انگلیس و دیگر متحدانش به تازگی ممنوعیت تجاری و تحریم‌هایی علیه شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اعمال کرده‌اند. این اقدامی در مسیر درست و گامی به سوی پایان دادن به اشغالگری است. آمریکا نیز باید همین کار را انجام دهد.

چویی گارسیا نماینده دموکرات ایالت ایلینوی، محکم تری اتخاذ کرد و از واشنگتن خواست حمایت خود از «اشغالگری اسرائیل و نسل‌کشی» را پایان دهد.

او نوشت: من موافقم و از انگلیس و دیگر متحدان به دلیل اعمال تحریم و ممنوعیت تجارت با شهرک‌ها قدردانی می‌کنم.

گارسیا افزود: تروریسم مورد حمایت رژیم اسرائیل در کرانه باختری اشغالی همچنان بدون هیچ مانعی ادامه دارد، روستاهای کامل را ویران می‌کند و حتی به کشته شدن شهروندان آمریکایی منجر شده است. دولت آمریکا باید این اقدام را که مدت‌هاست به تاخیر افتاده انجام دهد و برای پایان دادن به حمایت خود از اشغالگری رژیم اسرائیل و نسل‌کشی، اقدامات بسیار بیشتری انجام دهد.

پیش‌تر اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس روز سه‌شنبه(۱۷ شهریور) اعلام کرده بود که لندن واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی را ممنوع خواهد کرد. او دلیل این اقدام را ادامه «پاکسازی قومی» فلسطینیان عنوان کرد.

این تصمیم بخشی از یک اقدام هماهنگ از سوی ۱۲ کشور بود. انگلیس، فرانسه، کانادا، دانمارک، فنلاند، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد اعلام کردند قصد دارند در سطح ملی یا در چارچوب اتحادیه اروپا، محدودیت‌هایی را برای تجارت کالا با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی اعمال کنند.

دولت نتانیاهو در واکنش به تحریم‌های گسترده بریتانیا اعلام کرد کنسولگری این کشور در قدس را تعطیل خواهد کرد.

مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در میامی به خبرنگاران گفت واشنگتن قصد ندارد در اعمال اقدام علیه اشغالگران غیرقانونی اسرائیلی از انگلیس پیروی کند.

روبیو در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم لندن گفت انگلیس پیش از اعلام این تصمیم، واشنگتن را در جریان آن قرار داده بود، اما تاکید کرد که این تصمیم متعلق به خود انگلیس است.

او گفت: آنها ما را از این موضوع مطلع کردند. ما در حال حاضر هیچ اعلامیه‌ای در این باره نداریم. اینها تصمیم‌هایی هستند که خود آنها می‌گیرند.

روبیو در ادامه گفت: بدیهی است که ما کاری را که انگلیس انجام داد، انجام نخواهیم داد. امروز اعلامیه آنها را دیدیم، اما در حال حاضر نظری درباره آن ندارم.

به گزارش ایرنا، «مارکو روبیو» روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره تصمیم انگلیس علیه شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری گفت: آنها ما را در جریان آن قرار دادند. ما هیچ اطلاعیه‌ای در این‌باره نداریم و بدیهی است که اینها تصمیماتی است که خودشان می‌گیرند.

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: ما معتقدیم این موضوع بر توانایی ما برای پیشبرد امور در ارتباط با غزه، طرح ۲۰ ماده‌ای و «شورای صلح» نیز که ما نسبت به آنها کاملا متعهد هستیم، پیامدهایی دارد.

وی تصریح کرد: بدیهی است که ما کاری را که انگلستان انجام داد، انجام نخواهیم داد. ما امروز بیانیه آنها را دیدیم، اما در حال حاضر نظری درباره آن ندارم.

برچسب ها: دموکرات‌ ، دموکرات ها ، اسرائیل
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