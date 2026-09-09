جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: جیدی ونس معاون رئیسجمهور آمریکا از حزب جمهوریخواه، هفته گذشته در یک تجمع انتخاباتی عبدل السید مسلمان و نامزد دموکرات انتخابات مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان را «بسیار، بسیار شرور» خواند و او را به دفاع از تروریسم متهم کرد. ونس این اتهام را در واکنش به اظهارات السید پس از حمله ماه مارس(فروردینماه) به یک کنیسه یهودیان در حومه دیترویت مطرح کرد.
در تگزاس نیز گرگ ابوت فرماندار جمهوریخواه این ایالت که در رقابتی نزدیک برای کسب یک دوره دیگر در سمت خود قرار دارد، به طرح یک مجموعه مسکونی و تجاری که با مشارکت مسلمانان پیشنهاد شده است حمله کرد و خواستار تحقیق درباره آنچه تلاش برای ایجاد «دادگاههای شرعی» توصیف کرد، شد؛ ادعایی که توسعهدهندگان این طرح و گروههای مدافع حقوق مدنی آن را رد کردهاند.
در آلاباما، جایی که مسلمانان کمتر از نیم درصد جمعیت را تشکیل میدهند، تامی تابرویل سناتور جمهوریخواه و نامزد انتخابات فرمانداری، با اشاره به آنچه «اسلام رادیکال» خواند هشدار داد: «دشمن درون دروازههاست.»
مسلمانان به موضوعی انتخاباتی تبدیل میشوند؟
رویترز نوشت: این اظهارات نشاندهنده تلاش جمهوریخواهان برای تبدیل مسلمانان و اسلام به بخشی از بحثهای انتخاباتی پیش از انتخابات میاندورهای سوم نوامبر(۱۲ آبان) کنگره است.
انتخابات میان دوره ای کنگره برای تصاحب کرسی های یک سوم سنا و کل مجلس نمایندگان کنگره خواهد بود. جمهوریخواهان در حال حاضر اکثریت هر دو مجلس را در اختیار دارند.
منتقدان میگویند این ادبیات سیاسی به شکل ناعادلانهای مسلمانان را هدف قرار میدهد، در حالی که جمهوریخواهان مدعیاند هدف آنها طرح نگرانیهای واقعی درباره امنیت، افراطگرایی و نقش دین در زندگی عمومی است.
ادوارد لئال سخنگوی ستاد انتخاباتی ابوت گفت اقدامات فرماندار تگزاس درباره این طرح، متوجه رفتارهای احتمالا غیرقانونی بوده و ارتباطی با باورهای دینی افراد نداشته است.
بر اساس آمار مرکز پژوهشی پیو، جمعیت مسلمانان در آمریکا حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۷ حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود. مسلمانان اکنون حدود ۱.۶ درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند.
این خبرگزاری ادامه داد: مسلمانان آمریکایی طی سالهای اخیر به موفقیتهای سیاسی مهمی دست یافتهاند و این روند پس از ورود چندین مسلمان به مجلس نمایندگان آمریکا شتاب بیشتری گرفته است.
نیویورک سال گذشته نخستین شهردار مسلمان خود، زهران ممدانی را انتخاب کرد و عبدل السید نیز ممکن است به نخستین مسلمان راهیافته به مجلس سنای آمریکا تبدیل شود. در ویرجینیا نیز غزاله هاشمی با پیروزی در انتخابات معاونت فرمانداری، به نخستین زن مسلمان منتخب در یک سمت ایالتی تبدیل شد.
این ادبیات سیاسی به رقابتهای انتخاباتی مجلس نمایندگان نیز سرایت کرده است.
عبدل السید در کانون توجه
رویترز افزود: عبدال السید که تنها مسلمان نامزد یک سمت انتخاباتی در سطح ایالتی در سراسر آمریکا است، در ماههای اخیر به محور حملات اسلامستیزانه در سراسر کشور تبدیل شده است.
انتقاد ونس عمدتا متوجه اظهاراتی بود که السید پس از حمله ماه مارس یک مرد با خودرو به کنیسهای در حومه دیترویت مطرح کرد؛ حملهای که در زمان وقوع آن، کودکان داخل ساختمان حضور داشتند.
السید این حمله را محکوم کرد، اما درباره عامل آن گفت: «آدمهای آسیبدیده، دیگران را هم آزار میدهند.» او همچنین اشاره کرد که برخی بستگان این مرد در لبنان به تازگی در حمله هوایی رژیم اسرائیل کشته شده بودند.
السید در واکنش به حمله ونس، ماه گذشته میلادی گفت: «شرارت یعنی گرفتن خدمات درمانی از مردم شاغل در ازای معافیتهای مالیاتی برای میلیاردرها. شرارت یعنی وادار کردن مردم به پرداخت هزینه بیشتر برای مواد غذایی و سوخت، در حالی که همزمان جنگهای تجاری و جنگ واقعی به راه انداخته میشود. شرارت یعنی ایجاد تفرقه میان مردم برای دستیابی به منافع شخصی.»
السید در یک گفتوگوی صوتی درباره احساس انزوایی که برخی آمریکاییها تجربه میکنند صحبت کرد و تلفنهای همراه و شبکههای اجتماعی را از عوامل آن دانست. او در مقابل، به احساس همبستگی و تعلق اجتماعی در میان بستگانش در مصر اشاره کرد.
تابرویل در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر تا این اندازه از آمریکا متنفری، برو در مصر زندگی کن.
اختلاف نظر درباره انگیزههای سیاسی
نویسنده با اشاره به محبوبیت پایین رئیس جمهوری آمریکا نوشت: افکار عمومی نسبت به عملکرد ترامپ تردیدهایی دارد و میزان رضایت از عملکرد او در حدود ۳۳ درصد باقی مانده است. مهمترین نگرانیهای مردم، افزایش هزینههای زندگی، جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و تعرفههای ترامپ بر کالاهای وارداتی است.
نگرش عمومی نسبت به رژیم اسرائیل نیز تغییر کرده است؛ بهویژه در میان دموکراتها که نظرسنجیها از افزایش همدلی با فلسطینیان و افزایش مخالفت با کمکهای نظامی آمریکا به این رژیم حکایت دارد.
آرون هیوز استاد مطالعات ادیان در دانشگاه روچستر و پژوهشگر اسلام و یهودیت، گفت افزایش تمرکز جمهوریخواهان بر مسلمانان در شرایطی رخ میدهد که آنها برای جلب حمایت سیاسی در موضوعاتی مانند هزینههای زندگی، جنگ ایران و مهاجرت با دشواری روبهرو هستند.
او در گفتوگویی تلفنی گفت: «اگر خودتان را پشت پرچم آمریکا پنهان کنید و مسلمانان و اسلام را مورد انتقاد قرار دهید، دیگر لازم نیست واقعا با مسائل اصلی روبهرو شوید.» او این رویکرد را «ترساندن مردم» توصیف کرد.
کارشناسان میگویند هدف قرار دادن اقلیتها در کارزارهای انتخاباتی آمریکا سابقهای طولانی دارد، اما ادبیات سیاسی در سالهای اخیر تندتر شده است.
دو سال پیش، شماری از جمهوریخواهانی که برای سمتهای دولتی نامزد شده بودند، از جمله ترامپ، ادعای نادرستی را مطرح کردند که مهاجران هائیتی ساکن شهر کوچک اسپرینگفیلد در ایالت اوهایو، حیوانات خانگی مردم را میخورند.
ترامپ در مناظره انتخاباتی ریاستجمهوری سال ۲۰۲۴ گفته بود: آنها سگها را میخورند! همان افرادی که وارد کشور شدهاند. آنها گربهها را میخورند! آنها حیوانات خانگی مردم آنجا را میخورند.
در این گزارش آمدهاست: اگرچه نام ترامپ در برگههای انتخاباتی این دوره نیست، کاهش حمایت عمومی از عملکرد او میتواند به زیان دیگر جمهوریخواهان نیز تمام شود.
اشیک صدیق رئیس مشترک سازمان سوسیال دموکراتهای آمریکا، گفت درست نیست اسلامهراسی را تنها به یک حزب سیاسی نسبت داد.
او گفت: متاسفانه گاهی رهبران حزب دموکرات نیز به این ادبیات ضداسلامی دامن زدهاند.
صدیق به گفتوگویی رادیویی اشاره داشت که اندرو کومو در اکتبر سال گذشته، زمانی که به صورت مستقل در انتخابات شهرداری نیویورک نامزد شده بود و در نهایت از ممدانی شکست خورد، انجام داده بود.
کومو از مجری برنامه پرسیده بود: میتوانید تصور کنید ممدانی در جایگاه شهردار در جریان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ حضور داشت؟
به گزارش ایرنا، نتایج تازهترین نظرسنجی سراسری در آمریکا نشان میدهد که محبوبیت دونالد ترامپ با رسیدن به ۳۰ درصد پایینترین سطح را به ثبت رسانده است.
هفتهنامه نیووزیک نوشت، این سطح از مقبولیت، ترامپ را در بدترین شرایط انتخابات میان دوره ای رئیسان جمهوری آمریکا در طول تاریخ این کشور قرار می دهد.
نظرسنجی جدید گروه تحقیقاتی آمریکا نشان می دهد که ۶۶ درصد از رای دهندگان عملکرد ترمپ را قبول ندارند و فقط ۳۰ درصد آن را می پذیرند.