وقوع انفجار در «ادلب» سوریه

جوان آنلاین: منابع محلی گزارش دادند که انفجاری در شهر «سرمدا» واقع در شمال استان ادلب سوریه رخ داده است.

دلیل و منبع این انفجار هنوز مشخص نیست و تحقیقات در این خصوص درحال انجام است اما برخی منابع خبری می گویند که چندین انفجار پی در پی در این منطقه رخ داده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیش از این یک ستون نظامی صهیونیستی متشکل از ۵ خودروی زرهی حامل نظامیان به اطراف شهرک الرفید در استان قنیطره نفوذ کرده بود.

جنوب سوریه در روزهای اخیر شاهد تشدید اقدامات متجاوزانه ارتش رژیم صهیونیستی بوده است، به گونه ای که روز پنجشنبه نیز ۲ گلوله توپ به اطراف «تل الأحمر الشرقی» در حومه جنوبی القنیطره شلیک شد.

سه شنبه گذشته نیز یک شهروند سوری در غرب شهرک الرفید توسط نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد.

استان‌های القنیطره و درعا در جنوب سوریه روزانه شاهد نفوذ نظامیان صهیونیست، یورش، تفتیش خانه‌ها، بازداشت شهروندان و احداث ایست وبازرسی نظامی توسط ارتش رژیم صهیونیستی است.