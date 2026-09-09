حملات هوایی عربستان به یمن/شهادت ۲۳ نفر در منطقه «الجوف»

منابع خبری از حملات عربستان به مناطقی در یمن و شهادت ۲۳ نفر خبر دادند.

جوان آنلاین: خبرنگار المیادین گزارش داد که عربستان به استان های الجوف و مارب یمن حملات هوایی داشته است.

مدیر دفتر المیادین نیز اعلام کرد که عربستان در ۳۲ حمله هوایی استان های مارب، الجوف، تعز و الحدیده را هدف قرار داد.

سازمان دفاع شهری یمن هم اعلام کرد که در پی حملات عربستان به منطقه «الحزم» در استان الجوف ۲۳ نفر به شهادت رسیدند.

این درحالی است که شب گذشته خبرنگار شبکه المیادین در صنعا اعلام کرد که عربستان ظرف سه روز بیش از ۱۳۵ حمله هوایی علیه یمن انجام داده است.

خبرنگار این شبکه در صنعا اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن، تلاش نیروهای مورد حمایت عربستان برای تجمع و بسیج نیرو در بازار «الیَتَمه» در استان الجوف را دفع کردند.

این شبکه به نقل از خبرنگار خود در صنعا تأکید کرد که حملات هوایی عربستان با هدف حمایت از متحدان این کشور در درگیری‌ها انجام می‌شود، اما این حملات نتوانسته مسیر نبرد را تغییر دهد.

وی همچنین گفت که نیروهای مسلح یمن یک بانک اهداف در اختیار دارند و ادامه حملات هوایی عربستان، دامنه حملات صنعا را گسترش خواهد داد.

خبرنگار المیادین در پایان اعلام کرد که صنعا تاکنون از موشک‌های هایپرسونیک یا پهپادهای پیشرفته و ویژه استفاده نکرده است.

این خبر در شرایطی منتشر می شود که تنش‌ها میان یمن و عربستان بار دیگر افزایش یافته است.

انصارالله حملات خود را در واکنش به حملات هوایی عربستان علیه مواضع و مناطق مختلف یمن اعلام کرده و بر مشروع بودن اهداف مورد حمله تأکید دارد.

تبادل آتش میان عربستان و یمن در حالی بار دیگر شدت گرفته که جنگ یمن از سال ۲۰۱۵ به یکی از مهم‌ترین بحران‌های منطقه تبدیل شده است، اگرچه طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش تنش و دستیابی به توافق سیاسی انجام شده اما اختلافات و درگیری‌های نظامی میان طرفین همچنان وجود دارد.