کره جنوبی: مذاکرات درباره هرمز به معنای اعزام نیرو نیست

جوان آنلاین: کره جنوبی مدعی شد مذاکرات این کشور با فرانسه درباره نحوه مشارکت احتمالی سئول در تلاشهای بینالمللی برای تأمین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و فعلاً شامل اعزام نیرو نمیشود.
به گزارش مهر، رئیسجمهور کره جنوبی، لی جائه-میونگ روز سهشنبه در پاریس با امانوئل مکرون درباره تنگه هرمز گفتوگو کرد، اما دفتر ریاستجمهوری کره جنوبی اعلام کرد این مذاکرات درباره مشارکت احتمالی سئول در تلاشهای بینالمللی برای تأمین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه بوده و به معنای اعزام نیرو نیست.
مشاور امنیت ملی کره جنوبی نیز گفت بررسی نقش احتمالی این کشور در هرمز ارتباطی با مذاکرات سرمایهگذاری با آمریکا ندارد و ایران نیز درباره گزارشهای مربوط به احتمال نقشآفرینی کره جنوبی در هرمز خواستار توضیح شده است.
وی افزود که سئول هنوز در مرحله بررسی گزینهها قرار دارد و هیچ تصمیمی درباره نحوه مشارکت گرفته نشده است.
در همین راستا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به روابط دیرینه و مبتنی بر احترام متقابل میان تهران و سئول، هشدار داده است که در دوران دفاع ملت ایران از خود در برابر جنایات جنگی آمریکا، هرگونه همدستی عملیاتی در منطقه، مصداق حمایت از طرف متجاوز خواهد بود. وی تاکید کرد که هیچ کشور مسئولیتپذیری در برابر اخاذیهای آمریکا برای مشارکت در اقدامات تجاوزکارانه تسلیم نخواهد شد.