گوترش خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان شد

دبیرکل سازمان ملل با محکومیت تلفات غیرنظامی در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، خواستار توقف فوری جنگ، خروج نیروهای این رژیم از خاک لبنان و پایبندی به قطعنامه ۱۷۰۱ شد.

جوان آنلاین: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در اظهاراتی نسبت به تشدید عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، به ویژه در النبطیه و اطراف آن ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش وبگاه النشره، دبیرکل سازمان ملل افزایش تعداد تلفات غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، رنج و آوارگی ناشی از دستوراهای تخلیه و صحنه‌های ویرانی و خرابی گسترده در جنوب لبنان را محکوم کرد.

گوترش در ادامه از گزارش‌ها درباره آسیب حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌ها، کارکنان بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی و مؤسسات دولتی و نیز اعمال محدودیت‌ بر دسترسی کمک‌های بشردوستانه ابراز نگرانی کرد و گفت: «همه طرف‌ها باید به تعهدات خود طبق حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق انسانی بین‌المللی، پایبند باشند.»

گوترش همچنین بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در همه زمان‌ها تأکید کرد، حملات هدفمند علیه آن‌ها را غیرقابل قبول دانست و خواستار توقف فوری خصومت‌ها شد.

وی در ادامه از رژیم صهیونیستی خواست تا نیروهای خود را از خاک لبنان خارج کند.

دبیرکل سازمان ملل همچنین همه طرف‌ها را به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و پایبندی به تعهدات خود طبق قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت (مصوب ۲۰۰۶)» ترغیب کرد.

گوترش همچنین اعلام کرد که سازمان ملل به حمایت از تلاش‌ها در جهت پایان دادن به خشونت، حفاظت از غیرنظامیان و پیشبرد به سوی راه‌حلی پایدار برای این منازعه متعهد است.