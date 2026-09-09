اقدامات اشغالگران در قدس اشغالی برای سرکوب کانون انتفاضه ملت فلسطین است

جوان آنلاین: «حسن خاطر» گفت: اعلام عملیات نظامی گسترده توسط اشغالگران اسرائیلی در اردوگاه آوارگان «شعفاط» و شهرک «عناتا» در شمال‌شرقی قدس اشغالی، به معنای جداسازی کامل قدس و تلاشی برای هدف قرار دادن اردوگاه‌هایی است که کانون انتفاضه ملت فلسطین هستند و اشغالگران بیم آن را دارند که این اردوگاه‌ها بتوانند انتفاضه بعدی فلسطین را شعله‌ور کنند.

به گزارش ایرنا، خاطر تاکید کرد: این ادامه همان روندی است که در جنین، طولکرم و سایر روستاها و شهرهای کرانه باختری رخ داده است. اشغالگران به دنبال تعمیم این سیاست به اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی هستند، به ویژه پس از مشاهده اینکه واکنش به وقایع اردوگاه‌های جنین و طولکرم در سطوح سیاسی و مردمی، چه در کرانه باختری و چه در جامعه بین‌المللی، ناچیز بوده است.

وی ادامه داد: اشغالگران از قبل شروع به هدف قرار دادن اردوگاه‌های آوارگان در قدس کرده‌اند، که برای آنها کابوسی بوده و هستند، زیرا آنها برای دهه‌ها جرقه وقایع و تحولات بوده‌اند و اشغالگران اکنون می‌خواهند آنها را هدف قرار دهند و شاید به سرنوشت اردوگاه‌های شمال کرانه باختری دچار شوند.

رئیس مرکز بین‌المللی قدس گفت: هر کاری که اشغالگران انجام می‌دهند در چارچوب تلاش‌های آنها برای جداسازی کامل شهر قدس و دور کردن همه نهادهای فلسطینی حاضر یا مرتبط با جامعه فلسطینی است، به طوری که قدس کاملاً محصور بماند.

او بیان کرد: این سیاست در منطقه قلندیا اجرا شده است، جایی که اکنون واحدهای مسکونی متعددی در حال ساخت هستند. علاوه بر این مناطق مذکور، شاهد ایجاد یک پروژه بزرگ شهرک‌سازی هستند که قدس را به‌طور کامل از منطقه رام‌الله جدا می‌کند.

روز سه‌شنبه، نیروهای اشغالگر اسرائیلی عملیات نظامی گسترده‌ای را با هدف قرار دادن اردوگاه پناهندگان شعفاط و شهرک عناتا، واقع در شرق قدس اشغالی، آغاز کردند. منابع فلسطینی در قدس اشغالی اعلام کردند که این اقدام همزمان با استقرار سنگین خودروهای نظامی اشغالگران در خیابان‌ها و معابر و کوچه‌های اصلی انجام شد.

تشدید درگیری‌ها در قدس و اردوگاه‌های آن در بحبوحه تلاش‌های اشغالگران برای تحمیل واقعیتی جدید بر این شهر و اطراف آن، منزوی کردن آن با هدف قرار دادن اردوگاه‌ها و مناطق اطراف و تحمیل پروژه‌های شهرک‌سازی برای محدود کردن ارتباط بین قدس اشغالی و کرانه باختری، صورت می‌گیرد.