جوان آنلاین: طبق آمار پایگاه داده تلفات پنتاگون، با زخمی شدن ۳۰ نظامی دیگر شمار مجروحان آمریکایی در جنگ علیه ایران تا روز سه‌شنبه به ۸۲۰ نفر افزایش یافت. همچنین تاکنون ۱۸ نظامی آمریکایی نیز کشته شده‌اند.

به گزارش ایرنا، ایالات متحده آمریکا از ۱۶ تیر ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز با نقض تفاهمنامه اسلام آباد به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتش‌بس به پایان رسیده‌ است.

با از سرگیری تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا علیه ایران و پاسخ‌های تدافعی جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌های آمریکا که مبدا این حملات بودند، بار دیگر کانون توجه جهانی به تنگه هرمز به عنوان مرکز مناقشه جدید میان ایران و آمریکا جلب شده است.

واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی» حضور و نقش خود را در منطقه توجیه می‌کند، در حالی که ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرت‌های خارجی تامین شود.