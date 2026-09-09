کد خبر: 1378507
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

دامن زدن به اختلافات خانوادگی؛ حربه جدید اشغالگران برای هرج و مرج در غزه

غزه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از حربه جدید اشغالگران برای بی ثباتی در نوار غزه و دامن زدن به درگیری های خانوادگی خبر داد.

جوان آنلاین: جنبش حماس با صدور بیانیه ای، رژیم صهیونیستی را عامل ایجاد بی ثباتی در میان فلسطینیان و دامن زدن به اختلافات آنها دانست.

حماس رژیم اشغالگر را به دست داشتن در تحریک شهروندان فلسطینی به استفاده از سلاح در اختلافات متهم و اضافه کرد: اطلاعات مستندی در اختیار داریم که دست داشتن سازمان اطلاعات اسرائیل را در تحریک به استفاده از سلاح در اختلافات خانوادگی تایید می کند.

در این بیانیه آمده است: سال ۲۰۲۴ یک مزدور را دستگیر کردیم که سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی او را مامور ایجاد اختلافات در اردوگاه ها و مراکز اسکان و تحریک آوارگان به قتل کرده بود.

حماس افزود: به آگاهی مردم و تلاش کمیته های اصلاحی و پلیس برای کاهش استفاده از سلاح و حل اختلافات از راههای قانونی و بر اساس عرف رایج، تکیه می کنیم و با همکاری دستگاههای امنیتی، اقدامات کوبنده ای را علیه هر کسی که دست داشتن او در تحریک به قتل یا ایجاد اختلاف میان شهروندان ثابت شود، آغاز خواهیم کرد.

در این بیانیه بر لزوم هوشیاری فلسطینیان و همکاری با نهادهای مسئول برای حفظ امنیت و آرامش در نوار غزه تاکید شده است.

رژیم صهیونیستی علاوه بر تشدید محاصره غزه و گرسنه نگه داشتن ساکنان و نیز حملات هوایی و کشتار فلسطینیان با استفاده از مزدوران خود به دنبال اجرای طرح خبیث خود یعنی کوچاندن فلسطینیان از غزه است. این رژیم همچنین با هدف قرار دادن نیروهای پلیس غزه، به دنبال هرج و مرج در این منطقه است.

 

برچسب ها: غزه ، جنگ غزه ، اسرائیل
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