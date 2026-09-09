جوان آنلاین: آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد تصمیمگیری درباره اعمال تحریم علیه شهرکنشینان اسرائیلی به دلیل خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری باید به صورت یکپارچه و در سطح اتحادیه اروپا انجام شود.
این اظهارات دیروز (سهشنبه/۱۷ شهریور) پس از آن مطرح شد که ۱۲ کشور، در اقدامی جداگانه تحریمهای تجاری را علیه شهرکنشینان اسرائیلی که مرتکب خشونت شدهاند، اعمال کردند.
تایانی که معاون نخستوزیر ایتالیا نیز هست، گفت: من همیشه از تصمیمهایی که در سطح اتحادیه اروپا گرفته میشود، از جمله در زمینه مسائل تجاری، حمایت میکنم در غیر این صورت ممکن است بازار داخلی اتحادیه اروپا دچار اختلال شود.
او افزود: انگلیس عضو اتحادیه اروپا نیست. این انتخاب آنهاست، اما تصمیمها باید همیشه در سطح اروپا گرفته شوند.
در بیانیهای که دیروز از سوی وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد، وزیران خارجه کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد و انگلیس اعلام کردند که اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، امکان تحقق آنچه راهحل دو دولتی نامیده میشود، را تضعیف میکند. این ۱۲ کشور ، کالاهای وارداتی از شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی فلسطین را هدف تحریم قرار دادهاند.
همزمان، رژیم اسرائیل کنسولگری انگلیس در قدس شرقی را تعطیل کرد و اظهارات اد میلیبند وزیر امور خارجه این کشور مبنی بر اینکه تلآویو در برابر پاکسازی قومی در کرانه باختری چشم خود را بسته است را «رسواکننده و دروغین» خواند.