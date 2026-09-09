رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید از تصمیم انگلیس برای اعمال محدودیت‌های اقتصادی علیه این رژیم، تحریم‌ها را اقدامی «نادرست و خطرناک» خواند.

جوان آنلاین: یائیر لاپید در واکنش به تصمیم دولت انگلیس برای اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی علیه تل آویو، این اقدام را «اشتباهی فاحش» خواند و گفت که این سیاست «نادرست، خطرناک و نامناسب» است.

وی با اشاره به فعالیت‌های افراطی برخی از وزرای راست‌گرای رژیم صهیونیستی اظهار داشت که تصمیم انگلیس، آن هم در آستانه انتخابات کنست (پارلمان)، تقویت صداهای افراطی در سرزمین‌های اشغالی و افزایش تنش‌ها را به دنبال خواهد داشت.

رئیس اپوزیسیون همچنین مدعی شد که تصمیم انگلیس با انگیزه‌های سیاسی داخلی اتخاذ شده و لندن با هدف جلب حمایت رأی‌دهندگان ناراضی به این اقدام روی آورده است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دولت انگلیس در واکنش به تشدید شهرک‌سازی و افزایش خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری، روز سه‌شنبه از تصمیم خود برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی خبر داد؛ موضعی که خشم مقامات صهیونیست را در پی داشت.

اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس، در مجلس عوام با اشاره به وضعیت کرانه باختری، وقوع «پاکسازی قومی» فلسطینیان در بخش‌هایی از این منطقه به دست شهرک‌نشینان را تأیید و اعلام کرد که دولت لندن اشغال سرزمین‌های فلسطینی را غیرقانونی می‌داند.

وی همچنین از برنامه انگلیس برای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی، ممنوعیت تبلیغ این شهرک‌ها در انگلیس و اعمال محدودیت علیه افراد و شرکت‌های دخیل در توسعه شهرک‌سازی خبر داد و گفت قوانین مربوط به این اقدامات طی ۶ تا ۹ ماه آینده اجرایی خواهد شد.

در پی این تصمیم، فرانسه و کانادا نیز اعلام کردند که برای ممنوعیت واردات محصولات تولیدشده در شهرک‌های صهیونیست‌نشین و اعمال اقدامات هدفمند علیه شهرک‌ها و عوامل مرتبط با توسعه آنها اقدام خواهند کرد.

همچنین وزرای خارجه کانادا و ۱۱ کشور اروپایی شامل ایسلند، ایرلند، انگلیس، دانمارک، نروژ، اسپانیا، لهستان، پرتغال، فنلاند، فرانسه و سوئد با ابراز نگرانی شدید از اقدامات رژیم اسرائیل در کرانه باختری تأکید کردند که گسترش شهرک‌سازی و خشونت شهرک‌نشینان، چشم‌انداز دستیابی به راه‌حل دوکشوری را تضعیف می‌کند.