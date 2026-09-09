جوان آنلاین: این وزارتخانه همچنین بر اهمیت این اقدام برای مقابله با سیاستهای شهرکسازی رژیم صهیونیستی که مغایر با قوانین بینالمللی است، تأکید کرد.
وزیران امور خارجه ۱۲ کشور غربی با انتشار بیانیهای مشترک علیه گسترش شهرکسازی و خشونت شهرکنشینان صهیونیست، از پیشبرد محدودیتهای تجاری علیه شهرکهای غیرقانونی این رژیم حمایت کردند.
به گزارش ایرنا، در این بیانیه که امروز (سهشنبه) از سوی وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد، وزیران خارجه کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد و انگلیس اعلام کردند که اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، امکان تحقق آنچه راهحل دو دولتی نامیده میشود، را تضعیف میکند.
امضاکنندگان با اشاره به سطح بیسابقه خشونت شهرکنشینان و توسعه شهرکها، از وخامت سریع اوضاع در کرانه باختری ابراز نگرانی کرده و تصمیم برای انتشار مناقصههای طرح شهرکسازی «ایوان» را غیرقابلقبول خواندند.
بر اساس این بیانیه، اندی برنهام نخستوزیر انگلیس، امانوئل مکرون رئیسجمهوری فرانسه و مارک کارنی نخستوزیر کانادا بر ضرورت اقدام برای جلوگیری از آسیب بیشتر به امکان تحقق راهحل دو دولتی تاکید کردهاند.
وزیران امور خارجه این ۱۲ کشور اعلام کردند که قصد دارند مطابق رویههای داخلی خود، محدودیتهای ملی بر تجارت کالا با شهرکهای غیرقانونی اعمال و از محدودیتهای اروپایی در این زمینه حمایت کنند.
انگلیس، فرانسه و کانادا ضمن استقبال از اقدامات پیشین ایرلند، اسپانیا، هلند، نروژ و بلژیک، اعلام کردند که اقدامات ملی برای ممنوعیت تجارت کالا با شهرکها را پیش خواهند برد.
این بیانیه بر غیرقانونیبودن شهرکها بر اساس حقوق بینالملل تأکید کرده و مخالفت قاطع امضاکنندگان با اقداماتی را که در حکم الحاق سرزمین فلسطین و کوچ اجباری جمعیت فلسطینی است، اعلام میکند.
این وزیران امور خارجه همچنین از رژیم صهیونیستی خواستند گسترش شهرکها و اختیارات اداری غیرنظامی خود را فوراً متوقف کند، پاسخگویی در قبال خشونت شهرکنشینان را تضمین و اتهامهای مطرحشده علیه نیروهای اسرائیلی را بررسی کند.
امضاکنندگان با تأکید بر ضرورت حفاظت از راهحل دو دولتی، اعلام کردند که برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار بر اساس اصول مندرج در اعلامیه نیویورک که یک سال پیش تصویب شد، اقدام خواهند کرد.