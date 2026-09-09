کد خبر: 1378498
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

سی‌ان‌ان: عربستان در تلاش است تا کشورهای دیگر را علیه یمن وارد جنگ کند

سی‌ان‌ان سی‌ان‌ان به نقل از منبعی آگاه از طرح و نقشه سعودی گزارش داد که پادشاهی سعودی پس از حمله بزرگ ارتش یمن به خاک این کشور در حال برنامه‌ریزی برای پاسخ به آنها در یمن است و متحدان خود را از برنامه‌های خود مطلع کرده است.

جوان آنلاین: این منبع به سی‌ان‌ان توضیح داد که دیپلمات‌های سعودی در ماه اوت، قانونگذاران آمریکایی را از قطع کانال‌های ارتباطی سیاسی با انصارالله و همچنین برنامه‌های این گروه برای تشدید تنش علیه عربستان مطلع و از واشنگتن برای مقابله با آنها درخواست کمک کردند.

این منبع گفت که «سعودی‌ها در مراحل بعدی با فرماندهی مرکزی آمریکا همسو شده و همچنین به شرکای اروپایی خود اطلاع داده‌اند».

وی افزود که پاسخ «همیشه طرح پشتیبان در صورت حمله یمن وجود داشته است.»

این منبع اشاره کرد که عربستان همچنین در تلاش است تا کشورهای دیگری را نیز درگیر کند که برخی از آنها از اینکه به نظر برسد در حال پیوستن به جنگ به رهبری آمریکا علیه ایران هستند، مردد بودند.

او گفت: «مشارکت‌های ایجادشده از طریق ائتلاف دریایی، همگی تلاش‌هایی برای کاهش این [خطر] و همچنین آماده‌سازی برای آن بودند.»

اشاره او به گروه دفاع دریایی بود که در اواخر ماه ژوئیه برای محافظت از کشتیرانی تجاری، مسیرهای انرژی و آزادی ناوبری در منطقه تشکیل شد.

این افشاگری در حالی است که روز سه‌شنبه نیز ارتش یمن حملاتی را به اهدافی در جنوب عربستان سعودی انجام داد که منجر به زخمی‌شدن ۷۳ نفر و آتش‌سوزی در چندین تأسیسات نفتی در جنوب این کشور شد.

وزارت انرژی عربستان روز سه‌شنبه از «توقف موقت برخی از عملیات در تعدادی از تأسیسات انرژی» پس از هدف قرار گرفتن آنها خبر داد.

ائتلاف به رهبری عربستان که از دولت مستعفی یمن حمایت می‌کند، متعهد شد که اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتش یمن «پاسخ به منابع تهدید» انجام دهد.

در پاسخ، یحیی سریع، سخنگوی ارتش یمن از حمله‌ای گسترده با استفاده از ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد به تأسیسات آرامکو و سایت‌های نظامی در جنوب عربستان سعودی خبر داد.

برچسب ها: سی ان ان ، عربستان ، یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

بدون شرح

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

لولو‌های سرخرمن جنگ

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

عقب نشینی به سبک ترامپ

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

 فاصله ادعای تسلط امریکا بر تنگه تا واقعیت میدان 

اثبات و نفی‌هایی دینی در کارنامه مؤسس سلسله افشاریه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار