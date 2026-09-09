سی‌ان‌ان به نقل از منبعی آگاه از طرح و نقشه سعودی گزارش داد که پادشاهی سعودی پس از حمله بزرگ ارتش یمن به خاک این کشور در حال برنامه‌ریزی برای پاسخ به آنها در یمن است و متحدان خود را از برنامه‌های خود مطلع کرده است.

جوان آنلاین: این منبع به سی‌ان‌ان توضیح داد که دیپلمات‌های سعودی در ماه اوت، قانونگذاران آمریکایی را از قطع کانال‌های ارتباطی سیاسی با انصارالله و همچنین برنامه‌های این گروه برای تشدید تنش علیه عربستان مطلع و از واشنگتن برای مقابله با آنها درخواست کمک کردند.

این منبع گفت که «سعودی‌ها در مراحل بعدی با فرماندهی مرکزی آمریکا همسو شده و همچنین به شرکای اروپایی خود اطلاع داده‌اند».

وی افزود که پاسخ «همیشه طرح پشتیبان در صورت حمله یمن وجود داشته است.»

این منبع اشاره کرد که عربستان همچنین در تلاش است تا کشورهای دیگری را نیز درگیر کند که برخی از آنها از اینکه به نظر برسد در حال پیوستن به جنگ به رهبری آمریکا علیه ایران هستند، مردد بودند.

او گفت: «مشارکت‌های ایجادشده از طریق ائتلاف دریایی، همگی تلاش‌هایی برای کاهش این [خطر] و همچنین آماده‌سازی برای آن بودند.»

اشاره او به گروه دفاع دریایی بود که در اواخر ماه ژوئیه برای محافظت از کشتیرانی تجاری، مسیرهای انرژی و آزادی ناوبری در منطقه تشکیل شد.

این افشاگری در حالی است که روز سه‌شنبه نیز ارتش یمن حملاتی را به اهدافی در جنوب عربستان سعودی انجام داد که منجر به زخمی‌شدن ۷۳ نفر و آتش‌سوزی در چندین تأسیسات نفتی در جنوب این کشور شد.

وزارت انرژی عربستان روز سه‌شنبه از «توقف موقت برخی از عملیات در تعدادی از تأسیسات انرژی» پس از هدف قرار گرفتن آنها خبر داد.

ائتلاف به رهبری عربستان که از دولت مستعفی یمن حمایت می‌کند، متعهد شد که اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتش یمن «پاسخ به منابع تهدید» انجام دهد.

در پاسخ، یحیی سریع، سخنگوی ارتش یمن از حمله‌ای گسترده با استفاده از ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد به تأسیسات آرامکو و سایت‌های نظامی در جنوب عربستان سعودی خبر داد.