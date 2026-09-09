کد خبر: 1378481
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

حمایت قاهره و امان از تصمیم لندن برای مقابله با شهرک‌سازی‌های صهیونیست

قاهره مصر و اردن از اقدام دولت بریتانیا در ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل استقبال کردند؛ اقدامی که به منظور حفاظت از راهکار دو دولتی و پایبندی به قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد.

جوان آنلاین: مصر و اردن از تصمیم جدید دولت بریتانیا مبنی بر ممنوعیت تجارت کالاها و خدمات مرتبط با شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین استقبال کردند.

این دو کشور، اقدام لندن را گامی حیاتی و همسو با قطعنامه‌های بین‌المللی جهت مقابله با گسترش شهرک‌سازی‌ها و جلوگیری از فروپاشی راهکار دو دولتی قلمداد کردند.

پیش از این، سران کشورهای انگلیس، فرانسه و کانادا در بیانیه‌ای مشترک، گسترش شهرک‌سازی‌ها و تشدید خشونت‌های شهرک‌نشینان صهیونیست را تهدیدی مستقیم و فوری برای ثبات منطقه توصیف کردند.

اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه و مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا در این بیانیه تأکید کردند که این سه کشور برای ممنوعیت واردات کالاهای حاصل از شهرک‌ها و اعمال محدودیت‌های هدفمند علیه تسهیل‌گران و منتفعان این فعالیت‌ها، اقدام خواهند کرد.

رهبران این سه کشور با تأکید بر غیرقانونی بودن شهرک‌های کرانه باختری بر اساس حقوق بین‌الملل، طرح‌هایی نظیر «ای‌وان» و افزایش خشونت‌ها توسط شهرک‌نشینان را عاملی تهدید کننده برای چشم‌انداز صلح در منطقه دانستند.

در این بیانیه آمده است: «پس از به رسمیت شناختن کشور فلسطین در سال گذشته، اکنون زمان آن فرا رسیده است که برای حفاظت از راهکار دو دولتی و ارزش‌های خود، اقدامات عملی و بیشتری انجام دهیم.»

این سه کشور، دستیابی به راهکار دو دولتی را برای امنیت غرب آسیا و فراتر از آن ضروری دانستند و این تصمیم هماهنگ را نقطه عطفی در رویکرد خود برای حفاظت از ثبات منطقه توصیف کردند.

همچنین اعلام شد که این سه کشور در اواخر ماه جاری میلادی، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نشستی مشترک را با هدف پیگیری این اقدامات برگزار خواهند کرد.

برچسب ها: قاهره ، انگلیس ، لندن
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