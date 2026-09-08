جوان آنلاین: «کریستین آتزن» سفیر جدید دانمارک در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
همچنین «ویشوش نگی» سفیر جدید هند در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
«ژان جبور» نماینده جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت (who) در کشورمان نیز در آغاز ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران با سید عباس عراقچی دیدار و استوارنامه خود را تسلیم کرد.
دیدار خداحافظی سفیر ژاپن در ایران با وزیر امور خارجه
«تسوکادا تاماکی» سفیر ژاپن در کشورمان در پایان ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران نیز با حضور در وزارت امور خارجه، با سیدعباس عراقچی دیدار و خداحافظی کرد.