خطر استیضاح بیخ گوش وزیر ورزش 

ابهام در خصوص زمان افتتاح ورزشگاه آزادی و برگزاری بازی‌های لیگ برتر و ملی در آزادی، صدای انتقاد نهاد‌های نظارتی و البته هشدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به‌همراه داشت.

روند بازسازی ورزشگاه آزادی با حضور برخی از نمایندگان مجلس، نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و پس از مطرح شدن گلایه‌ها و انتقادها، محمدعلی ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی توضیحاتی ارائه کرد. احمد دنیامالی، وزیر ورزش در این جلسه حضور نداشت!

وعده محال

آخرین وعده شرکت توسعه برای بازگشایی ورزشگاه آزادی، آخر پاییز امسال بود. با این‌حال روند بازسازی آزادی به‌گونه‌ای است که حتی نمایندگان نهاد‌های نظارتی نیز امیدی به تحقق این وعده ندارند.

عوامی نماینده دیوان محاسبات کشور یکی از افراد حاضر در این نشست بود که صراحتاً از محال بودن تحقق این وعده صحبت کرد: «دوستان به ما گفتند ورزشگاه دی‌ماه آماده می‌شود، اما با تجربه‌ای که داریم و فرایندی که دیدیم، قطع به یقین گفتیم محال است این اتفاق بیفتد. کار‌هایی که باقی مانده، بسیار زیاد است و باید این را در نظر داشته باشیم و واقع‌بینانه جلو برویم تا به نتیجه برسیم. موضوع نهاد حاکمیتی است و چشم همه مردم به این است که چه زمانی ورزشگاه آزادی آماده می‌شود. کار‌هایی که در تعهد پیمانکار باقی مانده، اساسی است و اگر قرار باشد کار‌ها به درستی انجام شود، عدد خیلی بالاتری نیاز است تا کار انجام شود.»

الزامات فیفا و‌ای‌اف‌سی

لقمان کیاپاشا، بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور پای الزامات نهاد‌های بین‌المللی فوتبال را وسط کشید تا به نوعی تأخیر در بازسازی آزادی را قابل توجیه جلوه دهد: «مدت‌هاست بازسازی ورزشگاه شروع شده، اما به لحاظ اینکه ورزشگاه سال‌ها از ساختش می‌گذشت، از نظر استحکام و ایمنی کمی مشکل داشت. علت طولانی شدن روند هم یکسری الزاماتی است که فیفا و‌ای‌اف‌سی دارند. خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی و مجلس مکاتبات متعددی با وزارت ورزش داشتیم و قول دادند که تا آذرماه ورزشگاه آزادی به بهره‌برداری برسد. بحث بر سر این بود که آیا تأخیر‌ها موجه بوده یا نه.»

تهدید وزیر

نماینده مجلس شورای اسلامی خواهان پاسخ شفاف وزارت ورزش به نمایندگان مردم شد. روح‌الله لک‌علی‌آبادی با اشاره به عدم حضور وزیر ورزش و معاونانش در جلسه با فراکسیون ورزش، از احتمال استیضاح احمد دنیامالی گفت: «جلسه مشترک فراکسیون ورزش و کمیسیون عمران مجلس درباره ورزشگاه آزادی قرار بود با حضور وزیر ورزش برگزار شود، اما متأسفانه وزیر در جلسه حاضر نشد و حتی دو نفر از معاونان وزیر نیز در این نشست حضور پیدا نکردند که این موضوع جای گلایه دارد. انتظار داریم مسئولان وزارت ورزش پاسخ‌های شفاف و مشخصی درباره مسائل ورزش و به‌ویژه وضعیت ورزشگاه آزادی ارائه کنند. ما علاقه‌ای نداریم در شرایط فعلی بحث استیضاح وزیر ورزش مطرح شود و معتقدیم وی در دوران جنگ نیز تلاش‌هایی داشته، اما اگر این روند عدم پاسخگویی و بی‌توجهی به نمایندگان ادامه پیدا کند، ممکن است استیضاح وزیر به‌تدریج قوت بگیرد. تعدادی از نمایندگان این موضوع را کلید زده‌اند و اگر پاسخ شفافی ارائه نشود، احتمال جدی‌تر شدن آن وجود دارد.»

همه چیز تحت کنترل است

ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه برخلاف نمایندگان حاضر در این نشست، بر بازگشایی آزادی در آذرماه تأکید کرد: «بازسازی ورزشگاه آزادی براساس قراردادی ۱۸ ماهه در حال انجام است و همچنان در بازه زمانی تعیین‌شده در قرارداد قرار داریم. ورزشگاه آذرماه با ظرفیت کامل به بهره‌برداری اولیه خواهد رسید. قرارگاه مجری پروژه نیز منابع مالی دریافت شده را صرف اجرای عملیات کرده و حتی میزان هزینه‌کرد آن بیشتر از منابع دریافتی بوده است. از سوی دیگر، افزایش قابل توجه هزینه‌ها تحت تأثیر شرایط تورمی، فشار مضاعفی بر روند اجرای پروژه وارد کرده است.»