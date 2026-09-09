جوان آنلاین: شاگردان پیاتزا بعد از دو پیروزی مقتدرانه امروز در جدی‌ترین آزمون خود در مرحله مقدماتی برابر چین به میدان می‌روند، دیداری که می‌تواند جایگاه ایران در ادامه مسیر قهرمانی آسیا را مشخص کند.

سومین و آخرین دیدار ایران در مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس، از ساعت ۱۱:۳۰ امروز برابر چین برگزار می‌شود. مصافی حساس بین دو تیمی که دو بازی قبلی خود را بدون واگذاری هیچ امتیاز و ست پشت سر گذاشته و با توجه به قطعی شدن صعودشان در مصاف دوم، حالا صرفاً دنبال صعود به عنوان صدرنشین گروه B هستند. هند و نیوزیلند اگرچه در شمار مدعیان دست‌وپاگیر قاره نیستند، اما در مصاف با این دو تیم هم می‌شد نشانه‌هایی از تغییر در چهره فنی تیم پیاتزا را دید. پیروزی مقابل نیوزیلند با وجود افت مقطعی در ست سوم و عبور بدون دردسر از هند به شاگردان پیاتزا کمک کرد با شرایطی بهتر خود را به نبرد پایانی گروه برسانند، خصوصاً در بازی با هند که شاگردان پیاتزا نشان دادند دفاع روی تور می‌تواند به یکی از سلاح‌های جدی تیم ملی تبدیل شود. محمد ولی‌زاده در این بخش عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت، همچنین سیدعیسی ناصری. در واقع آمار ایران در دفاع روی تور که طی سال‌های اخیر با نوسان‌های زیادی همراه بود، امید زیادی برای کسب موفقیت در ادامه مسیر ایجاد کرد. بی‌شک، اما ارزش واقعی این پیشرفت زمانی مشخص می‌شود که مدافعان ایران مقابل مهاجمان قدرتمندتر چین قرار بگیرند. ولی سرویس همچنان یکی از دغدغه‌های تیم ملی است، به‌طوری‌که ایران برابر هند تنها سه امتیاز مستقیم از سرویس گرفت و این ضعف بی‌شک مقابل تیم‌های بزرگ‌تری، چون چین می‌تواند داستان‌ساز شود، خصوصاً که سرویس خوب صرفاً به معنای کسب امتیاز مستقیم نیست و می‌تواند دریافت حریف را نیز به چالش بکشد و از کیفیت بیندازد و علاوه بر آن، ساختار حمله تیم مقابل را از همان نقطه نخست تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل بی‌شک سرویس یکی از دغدغه‌های اصلی پیاتزا برابر چین است، تیمی که نمی‌توان صرفاً با تکیه بر نتایج قبلی برابر آن به میدان رفت. شاید به همین دلیل است که سرمربی تیم ملی تأکید دارد برابر سومین حریف در مرحله مقدماتی شاگردانش باید فقط روی بازی خود تمرکز کنند: «آماده دیدار مهم مقابل چین هستیم، تیمی که نسبت به فصل قبل پیشرفت زیادی داشته و در این مسابقات نیز بسیار بهتر بازی می‌کند، خصوصاً که ژانگ جینگ‌یین، شماره ۲۲ این تیم که به دلیل مصدومیت در لیگ ملت‌ها حضور نداشت نیز در قهرمانی آسیا به ترکیب چین بازگشته است. البته مدافعان میانی قدرتمند و پاسور باهوش چین هم از عوامل مهم این تیم هستند، اما ملی‌پوشان نباید اجازه دهند که این مسائل تمرکز آنها را برهم بزند و صرفاً باید روی بازی خود تمرکز کنند.»

این دقیقاً همان مسئله‌ای است که بازی امروز برابر چین را برای ایران متفاوت می‌کند. چین برخلاف دو حریف قبلی، کیفیت دفاع و دریافت ایران را به چالش می‌کشاند و فرصت‌های بیشتری برای سنجش ساختار تاکتیکی تیم ملی ایجاد می‌کند. اگر سرویس ایران بتواند دریافت چین را تحت فشار قرار دهد و دفاع روی تور نیز کیفیت بازی با هند را حفظ کند، می‌توان امیدوار بود که یاران پیاتزا جریان مسابقه را در اختیار بگیرند. در این بازی که جدی‌ترین بازی ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا محسوب می‌شود؛ کیفیت سرویس، انسجام دفاع روی تور و توانایی حفظ تمرکز، به خصوص در امتیاز‌های حساس است که می‌تواند منجر به موفقیت و کسب نتیجه شود. هرچند آمار تقابل‌های دو تیم نیز کفه ترازو را به سود ایران سنگین‌تر می‌کند، اما صرف تکیه بر آن، خصوصاً در تورنمنتی مانند قهرمانی آسیا، نه تنها تضمینی برای پیروزی نیست که می‌تواند داستان‌ساز هم شود، حتی اگر پیاتزا باور داشته باشد که همه چیز برای ایران ممکن است.