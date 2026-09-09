کد خبر: 1378403
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۱:۲۰
ورزش » ساير
فریدون حسن 

اپیدمی فحش در فوتبال 

1 خب به سلامتی، چشم آقایان مسئول فوتبال روشن؛ آقایان ساکن ساختمان فدراسیون، آقایان نشسته در سازمان لیگ و صدالبته آقایان کت‌وشلوارپوش و یقه دیپلمات بسته کمیته‌های اخلاق و انضباطی، تبریک عرض می‌کنیم با هنرنمایی‌های مدیریتی شما شاهد پیشرفت شعار‌ها و الفاظ رکیک در ورزشگاه‌ها از محور ناموس و خانواده، به‌خصوص محبوب‌ترین و عزیزترین موجود جهان، یعنی مادر به سمت شعار‌های نژادپرستانه و قومی و قبیله‌ای هستیم، واقعاً خسته نباشید. 

خب به سلامتی، چشم آقایان مسئول فوتبال روشن؛ آقایان ساکن ساختمان فدراسیون، آقایان نشسته در سازمان لیگ و صدالبته آقایان کت‌وشلوارپوش و یقه دیپلمات بسته کمیته‌های اخلاق و انضباطی، تبریک عرض می‌کنیم با هنرنمایی‌های مدیریتی شما شاهد پیشرفت شعار‌ها و الفاظ رکیک در ورزشگاه‌ها از محور ناموس و خانواده، به‌خصوص محبوب‌ترین و عزیزترین موجود جهان، یعنی مادر به سمت شعار‌های نژادپرستانه و قومی و قبیله‌ای هستیم، واقعاً خسته نباشید. 
راستی فحش ناموس و توهین به مادر را چقدر چرتکه می‌اندازید؟ شعار نژادپرستانه را چطور؟ چقدر برای پر کردن صندوق فوتبال در نظر گرفته‌اید که هیچ واکنشی در مقابل این حجم پرده‌دری و هتاکی از خودتان نشان نمی‌دهید؟ تا چه زمانی می‌خواهید فقط پول بگیرید و فحاشان و هتاکان فوتبالیست‌نما، مربی‌نما و سرپرست‌نما را وقیح‌تر و جری‌تر از قبل کنید؟ تا کی می‌خواهید سرتان را کبک‌وار زیر برف کنید و خودتان را به ندیدن و نشنیدن بزنید؟ ورزشگاه‌ها از دست رفتند، آقایان بیدار شوید. 
به‌واسطه مدیریت سراپا ایراد شما بر فوتبال، حالا شاهد سرایت فحاشی و نژادپرستی از کنار زمین و رختکن‌ها به سکو‌ها هستیم. اگر تا دیروز دو یا چند نفر به جان هم می‌افتادند و از خجالت خانواده هم در می‌آمدند، غروب دوشنبه شاهد فحاشی کردن و شعار نامتعارف دادن یک ورزشگاه علیه یک نفر بودیم. باز هم کلاهتان را بالا بیندازید. این اپیدمی، این همه‌گیری ثمره مدیریت افتضاح شما بر فوتبال افتضاح کشور است. فقط مانده که همه به جان هم بیفتند که البته با مدیریتی پولکی شما، به‌خصوص در زمینه مسائل اخلاقی به زودی شاهد این مسئله هم خواهیم بود. فقط مانده‌ایم که چرتکه‌تان برای این همه اتفاق زشت و رکیک و حال بهم‌زن چقدر می‌اندازد. 
این همه سال جریمه کردید و پول گرفتید. فحش دادند و بیشتر پول گرفتید، به خانواده توهین کردند و شما پول گرفتید. آخر هر فصل هم مشخص شد که درآمدی از فحش و توهین به مادر، خواهر و خانواده نصیبتان شده است. حالا رسیده‌ایم به اینجا، به جایی که یک ورزشگاه علیه یک نفر «دری‌وری» می‌گویند و شما بازهم فقط نشسته‌اید و نگاه می‌کنید. حتماً و قطعاً در حال چرتکه انداختن هستید که چقدر می‌توانید جیبتان را بابت این توهین‌های نژادپرستانه پر کنید. فوتبال ایران را از دست رفته بدانید. این فوتبال با این مدیریت، با این بازیکنان، با این مربیان و کادر فنی و نیمکت و هوادارانی که نمی‌خواهند بفهمند به چیزی کم‌ارزش دل بسته‌اند، قطعاً و یقیناً به هیچ جایی نخواهد رسید. حالا بیایند «کنگره کلینیک فوتبال» برگزار کنند. حالا آقای تاج و دوستانش حرف‌های صدمن‌یک‌غاز تحویل مردم بدهند. حالا نمایش اجرا کنند که مثلاً بگویند در حال کار کردن هستند. واقعیت مثل روز روشن است. فوتبال شکست‌خورده ایران، فوتبال همیشه بازنده، فوتبال دلال‌پرور به ته دره رسیده، فقط باید امیدوار باشیم یکی پیدا شود و ما را از شر آن نجات دهد. 
آقایان حتماً در حال حساب و کتاب هستند. حتماً چرتکه به دست دارند، حساب می‌کنند که فحش مادر چقدر و هتاکی به خواهر چقدر می‌شود. حتماً دارند چرتکه می‌اندازند که شعار قومی و قبیله‌ای یک ورزشگاه را چقدر می‌توانند حساب کنند. راستی این جماعت مثلاً مدیر فحش و ناسزا به خانواده خودشان را چقدر چرتکه می‌اندازند؟ آیا آن را هم با پول حساب و کتاب می‌کنند؟

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، فوتبال ، فدراسیون
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