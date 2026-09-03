جوان آنلاین: فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ برترینهای جهان در ماه سپتامبر را با احتساب نتایج رقابتهای ماه اوت منتشر کرد.
نمایندگان ایران پس از حضور تیم ملی در رقابتهای جام ریاست فدراسیون جهانی در پاکستان و همچنین حضور تیم ملی زنان در سومین دوره رقابتهای بینالمللی آزاد جهانی در چین، در این ردهبندی صعود قابل توجهی داشتند.
در بخش زنان، حنا زرینکمر بهترین عملکرد را به نام خود ثبت کرد. این تکواندوکار نوجوان مازندرانی که ماه گذشته به رتبه دوم وزن ۶۷+کیلوگرم صعود کرده بود، پس از کسب مدال طلای جام ریاست فدراسیون جهانی و نقره تورنمنت آزاد زنان جهان، مجموع امتیازات خود را به ۱۱۴ رساند و به تنهایی در صدر ردهبندی این وزن قرار گرفت.
در همین وزن، فاطمه احمدی با ۱۹ امتیاز در رده سیوهفتم جهان قرار دارد.
در وزن ۴۹- کیلوگرم، ساینا کریمی، نماینده ایران در بازیهای آسیایی، با ۲۶.۶۴ امتیاز رتبه چهلوسوم را در اختیار دارد.
در وزن ۵۷- کیلوگرم نیز نسترن ولیزاده با ۳۸.۶۴ امتیاز در جایگاه یازدهم قرار گرفت. ناهید کیانی با ۳۷.۰۳ امتیاز سیونهم و شاپرک نجفی با ۱۸ امتیاز در رده چهلوچهارم قرار داردند.
ساغر مرادی نیز یکی از صعودهای مهم رنکینگ جدید را رقم زد. او پس از کسب مدال برنز جام ریاست فدراسیون جهانی و طلای تورنمنت آزاد زنان جهان در تائویان مجموع امتیازات خود را به ۵۸ رساند و با ۵۸ پله صعود، در جایگاه چهارم جدول وزن خود قرار گرفت.
صعود ملیپوشان مردان
در بخش مردان، ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم با کسب مدال طلای جام ریاست فدراسیون جهانی، ۱۸ پله صعود کرد و با ۵۰ امتیاز به همراه «یونگ سوک»، تکواندوکار کرهایالاصل تیم ملی آمریکا، به صورت مشترک در رتبه چهارم جهان قرار گرفت.
یاسین ولیزاده نیز در همین وزن با ۲۶.۴۸ امتیاز در رده بیستویکم ایستاده است.
در وزن ۶۸- کیلوگرم، مهدی حاجموسایی که در پاکستان به مدال طلا دست یافت، امتیازاتش را به ۵۰ رساند و در جایگاه سوم جهان قرار گرفت.
در همین وزن، دانیال بزرگی پس از سه سال به تیم ملی بازگشت و با کسب مدال طلای جام ریاست فدراسیون جهانی، ۲۶۴ پله صعود کرد و به رتبه بیستم جهان رسید.
در وزن ۸۰- کیلوگرم، رادین زینالی با ۳۰ امتیاز در رده پانزدهم قرار دارد. امیرسینا بختیاری سیوششم و مهران برخورداری نیز هفتادودوم هستند.
در سنگینوزن، آرین سلیمی با تداوم روند موفقیتهایش امتیازات خود را به ۵۰ رساند و با ۱۲ پله صعود، در رتبه سوم وزن ۸۰+ کیلوگرم جهان قرار گرفت.
محمدحسین یزدانی نیز با ۳۰.۸۰ امتیاز و دو پله صعود، در جایگاه دوازدهم ایستاد و علی نجفی با ۳۶.۳۸ امتیاز به رده سیونهم رسید.
صعود نمایندگان ایران در جدیدترین ردهبندی جهانی میتواند در مسیر کسب سهمیههای بیشتر برای بازیهای المپیک اهمیت داشته باشد. همچنین جایگاه بهتر ملیپوشان در رنکینگ، شرایط آنها را برای حضور در جدول رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا بهبود خواهد داد.