مجروح شدن یک زن در حمله مزدوران عربستان به تعز

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u0632\u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06cc\u0645\u0646 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0639\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0644\u0645\u0633\u06cc\u0631\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0639\u0632 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u060c \u06cc\u06a9 \u0632\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0635\u0627\u0644\u0647 \u0645\u062c\u0631\u0648\u062d \u0634\u062f.