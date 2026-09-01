کد خبر: 1377306
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تهدید علنی زلنسکی علیه حریم هوایی روسیه

2 رئیس‌جمهور اوکراین هر شرکت هواپیمایی که از حریم هوایی روسیه استفاده می‌کند را تهدید کرد.

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه سه‌شنبه با انتشار پیام ویدئویی گفت: من به هر شرکت هواپیمایی که از حریم هوایی روسیه استفاده می‌کند، هر شرکت بیمه و هر کسی که از فرودگاه‌های کلیدی روسیه استفاده می‌کند، هشدار می‌دهم.

به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور اوکراین با انتشار این پیام در کانال تلگرامی خود ادعا کرد: آسمان روسیه کاملا ناامن می‌شود. تهدیدی برای هوانوردی غیرنظامی نیست، اما پهپاد‌ها در آسمان روسیه به گونه‌ای خواهند بود که باید این موضوع در نظر گرفته شود. حریم هوایی روسیه عملا بسته خواهد شد و جنگی که روسیه آغاز کرده، آسمان آن را می‌بندد.

زلنسکی افزود: وزارت امور خارجه اوکراین، نهاد‌های بین‌المللی را در جریان قرار خواهد داد. حریم هوایی اوکراین از تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ که اکنون ۱۶۵۰ روز است، به روی هوانوردی غیرنظامی بسته شده است و با آسمان روسیه نیز باید به همین ترتیب رفتار شود.

رئیس‌جمهور اوکراین گفت: وقتی ایالات متحده با ما تماس گرفت و از ما خواست که به مسکو و سن پترزبورگ حمله نکنیم، ما مکث کردیم و سپس مورد حمله قرار گرفتیم. وقتی شرکای ما برای مذاکره با ما تماس می‌گیرند، ما آماده‌ایم تا دوره‌ای از آرامش را در حریم هوایی روسیه تضمین کنیم. با این حال در طول جنگ، حریم هوایی روسیه در حال حاضر برای پهپاد‌های اوکراینی است، نه برای هواپیما‌های غیرنظامی.

برچسب ها: زلنسکی ، اوکراین ، روسیه
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