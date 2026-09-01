سازمان ملل: گوترش خواستار حل و فصل درگیری ایران و آمریکا از طریق مذاکره است

سخنگوی سازمان ملل متحد درباره دیدار «آنتونیو گوترش» با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان اعلام کرد: دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار حل و فصل درگیری میان ایران و آمریکا از طریق مذاکره است.

جوان آنلاین: «استفان دوجاریک» روز سه شنبه به وقت شرق آمریکا در جمع خبرنگاران افزود: دبیرکل سازمان ملل متحد در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: دبیرکل سازمان ملل نگرانی خود را نسبت به پیامد‌های ویرانگر انسانی و اقتصادی درگیری در ایران، منطقه و فراتر از آن ابراز کرد.

دوجاریک ادامه داد: دبیرکل بر ضرورت فوری حل‌وفصل درگیری از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره تاکید کرد و خواستار رعایت کامل حقوق بین‌الملل از جمله حقوق و آزادی‌های بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز و مناطق پیرامون آن شد.

وی گفت: دبیرکل سازمان ملل بار دیگر بر تعهد این سازمان برای حمایت از تمامی تلاش‌های دیپلماتیک با هدف دستیابی به راه‌حلی جامع و پایدار تاکید کرد.

بیست‌وششمین نشست شورای سران سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور (اول سپتامبر) در بیشکک پایتخت قرقیزستان با حضور سران و مقامات عالی ۱۰ کشور عضو از جمله «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برگزار و با تصویب مجموعه‌ای از اسناد و انتقال ریاست سازمان به پاکستان به پایان رسید.

این اجلاس در شرایطی برگزار شد که جنگ و تجاوز آمریکا علیه ایران، بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات امنیتی و اقتصادی منطقه تبدیل شده و مساله امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی، تحولات غرب آسیا و نقش قدرت‌های غیرغربی در نظم بین‌المللی بر فضای اجلاس سایه انداخته بود. رسانه‌های منطقه‌ای نیز حضور پزشکیان در کنار سران چین، روسیه و هند را از مهم‌ترین جنبه‌های ژئوپلیتیکی اجلاس ارزیابی کردند.