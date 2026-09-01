جوان آنلاین: استانداری قدس اشغالی روز سه شنبه اعلام کرد که در پی جنایت‌های رژیم صهیونیستی در قدس طی ماه اوت، ۲ فلسطینی به شهادت رسیدند.

به گزارش ایسنا، براساس بیانیه استانداری قدس، در این ماه ۵۲۰۹ شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی یورش بردند. همچنین ۳۱۱۷ نفر نیز تحت عنوان گردشگر به مسجد الاقصی یورش بردند.

استانداری قدس اعلام کرد که ۱۱۴ فلسطینی از جمله ۵ کودک و یک زن در این ماه بازداشت شدند و ۲۷ حکم حبس از جمله ۲۴ حکم بازداشت اداری صادر شده است.

در ماه اوت میلادی، ۳۴ حمله به فلسطینیان از سوی شهرک نشینان صورت گرفته و ۸۳ نفر نیز در پی اصابت گلوله جنگی و پلاستیکی مجروح شدند.

استانداری قدس از ۴۰ عملیات تخریب و انهدام دارایی‌های فلسطینیان در قدس در ماه اوت خبر داد.