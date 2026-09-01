فاکس نیوز: واشنگتن از پاسخ قدرتمند ایران بیمناک است

جوان آنلاین: شبکه فاکس‌نیوز در گزارشی اعلام کرد مقامات آمریکایی به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر، از واکنش شدید و انتقام‌جویانه ایران در منطقه واهمه دارند.

به گزارش تسنیم، دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا، در ادامه سیاست‌های خصمانه خود از انجام حملات نظامی به اهداف ایرانی در تنگه هرمز خبر داد.

ترامپ جنایتکار با بهانه‌تراشی و ادعا‌های دروغین، دستور حمله به ایران را صادر کرده است.

پیشتر ستاد کل نیرو‌های مسلح در واکنش به تحرکات اخیر ارتش تروریستی آمریکا اعلام کرده بود که استفاده از خاک، فضا یا آسمان کشور‌های همسایه برای حمله به ایران با پاسخ کوبنده سپاه و ارتش مواجه خواهد شد.