جوان آنلاین: یک منبع ارشد نظامی به خبرنگار گفت که نیرو‌های مسلح ایران به جنایت امشب آمریکایی‌ها در حمله به نقاطی از کشورمان قطعاً پاسخ می‌دهند و این پاسخ چند برابر حملات آنها خواهد بود.

به گزارش تسنیم، وی تاکید کرد: همچنان که پیشتر نیز هشدار و وعده داده بودیم، نیرو‌های مسلح ایران به هرگونه تجاوز به خاک و منافع کشورمان واکنش قاطع و گسترده نشان می‌دهند.

این منبع نظامی خاطرنشان کرد: منافع و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه به سرعت زیر ضرب ایران قرار می‌گیرند.

وی همچنین در پایان گفت: جنون ناشی از شکست، آمریکایی‌ها را دچار سردرگمی و حیرت کرده و موجب شده است که هر بار با یک حماقت جدید، یک تحقیر مضاعف دیگر را برای خود بخرند. آمریکایی‌ها این بار هم چشم به آسمان بدوزند و تحقیر خود را تماشا کنند.