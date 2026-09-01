جوان آنلاین: در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) که سه شنبه شب ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: «ارتش تروریست آمریکا هر چقدر اصرار بر شرارت در منطقه داشته باشد باید خسارات بیشتر و سنگین تری را تحمل نماید.»
در این بیانیه آمده است: «بارها اعلام نمودهایم و اراده کردهایم تحت هیچ شرایطی از حقوق ملت قهرمان ایران کوتاه نخواهیم آمد و هزینههای سنگینی را بر دشمن آمریکایی تحمیل خواهیم نمود.»
فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) شب گذشته به جزیره لارک ایران حمله کرد.
این سازمان تروریستی همچنین سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ با انتشار پیامی شبکه ایکس تجاوز مجدد آمریکا به ایران را اعلام کرد.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد دوشنبه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که نیروی هوافضای سپاه در واکنش به این تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی، عملیاتی ترکیبی علیه مواضع آمریکایی در اردن انجام داده است.
سپاه پاسداران در پایان این اطلاعیه با اشاره به حمله صورت گرفته به جزیره لارک، تاکید کرده است که تجاوز و اقدامات نظامی، مانع تضعیف کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز نخواهد شد و هرگونه شلیک با پاسخی شدیدتر مواجه خواهد شد.
حسین امیرتیموری فرماندار شهرستان قشم روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار اظهار کرد که در جریان تجاوز شامگاه یکشنبه آمریکا به جزیره لارک، ۲ نفر به شهادت رسیدند و چند نفر نیز مجروح شدند.