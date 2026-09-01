تنبیه سختی در انتظار متجاوزان است

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0628\u06cc \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a: \u062a\u0646\u0628\u06cc\u0647 \u0633\u062e\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u0645\u062a\u062c\u0627\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062e\u0648\u062f \u067e\u0634\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.