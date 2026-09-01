وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، انگلیس را تهدید کرد

جوان آنلاین: گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی شامگاه سهشنبه با انتشار پیامی کوتاه گفت: اگر بریتانیا علیه اسرائیل اقدام کند، اسرائیل علیه بریتانیا اقدام خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، پیش از این، اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس طی سخنانی خطاب به قانونگذاران کشورش گفته بود: پروژه شهرکسازی E۱ اسرائیل، زمینی را که فلسطینیها برای تشکیل کشور خود به دنبال آن هستند، قطع میکند و خطر ایجاد یک کشور فلسطینی را افزایش میدهد.
وزیر امور خارجه انگلیس افزوده بود: بریتانیا در هفتههای آینده یک بسته جامع از اقدامات را علیه شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی ارائه خواهد کرد.