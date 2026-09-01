نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اصلاحیه کاهش ساعت کار هفتگی به ۴۲.۵ ساعت و تعطیلی پنجشنبه‌ها با رفع ابهامات در این کمیسیون برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس باز‌می‌گردد.

جوان آنلاین: علی جعفری‌آذر نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس، با اشاره به دستور کار امروز کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: موضوع اصلی جلسه امروز، بررسی اصلاحیه «ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که نزدیک به ۲ سال است میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت‌وبرگشت است.

به گزارش فارس، وی افزود: این طرح پس از ارجاع مجدد از صحن علنی به کمیسیون جهت تأمین نظر شورای نگهبان، امروز مورد بررسی دقیق قرار گرفت و ابهامات موجود رفع شد تا جهت سیر مراحل قانونی به صحن علنی بازگردد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره جزئیات این اصلاحیه گفت: در اصلاحیه جدید، پیشنهاد شده است که ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۲.۵ ساعت کاهش یابد.

جعفری آذر با اشاره به تغییرات روز‌های کاری تصریح کرد: در این مصوبه، به دولت اختیار داده شده است تا به غیر از بخش‌های عملیاتی، امدادی و فوریتی (نظیر اورژانس، گمرک، بخش‌های خدمت‌رسان آب، برق و گاز و همچنین بانک‌ها)، ساعت کاری سایر دستگاه‌ها را در پنج روز هفته (از شنبه تا چهارشنبه) تنظیم کند.

وی تأکید کرد: نکته مهم در این مصوبه، «اختیار» دولت است؛ به این معنا که دولت مجاز است روز‌های کاری را در پنج روز اول هفته توزیع کند که عملاً منجر به تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌شود. بخش‌های عملیاتی و خدماتی که ماهیت ۲۴ ساعته دارند، از این قاعده مستثنی هستند و روال کاری آنها تغییری نخواهد کرد.

نماینده تبریز بیان کرد: با رفع ابهامات در کمیسیون اجتماعی، این مصوبه به صحن علنی ارسال می‌شود. امیدواریم پس از ۲ سال رفت‌وبرگشت، با رأی نمایندگان و تأیید نهایی توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص، این قانون هرچه سریع‌تر به نتیجه رسیده و اجرایی شود.