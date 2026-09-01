لو رفتن اطلاعات بیش از ۱۴۰۰ بیمار آمریکایی در حمله سایبری

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، شرکت سرطانشناسی نووکور در آمریکا اعلام کرد یک حمله سایبری در اواسط ماه اوت باعث دسترسی غیرمجاز به برخی سامانههای داخلی این شرکت شده و اطلاعات مربوط به بیش از ۱۴۰۰ بیمار در آمریکا را در معرض افشا قرار داده است.
به گزارش فارس، بر اساس اعلام شرکت، دادههای افشاشده شامل شمارههای شناسایی داخلی بیماران و اطلاعات تماس عمومی برخی ارائهدهندگان خدمات درمانی بوده است.
اطلاعات مربوط به حدود ۵۰ بیمار دیگر در غرب آمریکا نیز شامل جزئیات شناسایی بیشتری بوده است. این شرکت هنوز جزئیات بیشتری درباره عامل حمله یا نحوه دسترسی مهاجمان به سامانهها منتشر نکرده است.
این حادثه در شرایطی رخ داده که حملات سایبری علیه صنعت سلامت آمریکا افزایش یافته و شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی و دارویی نیز در ماههای اخیر هدف حملات مشابه قرار گرفتهاند.
ارزش بالای دادههای پزشکی و حساسیت اطلاعات بیماران، بخش سلامت را به یکی از اهداف مهم حملات سایبری تبدیل کرده است.