خبرنگاران از شنیده شدن انفجار در بندرعباس، سیریک، کنارک، جاسک و قشم خبر دادند.

جوان آنلاین: در پی تحولات اخیر منطقه، شامگاه امروز گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جنوب ایران منتشر شد که همزمان با آن، منابع محلی از وقوع انفجار‌هایی در مناطق مختلف خبر دادند.

به گزارش تسنیم، ساعت ۱۹:۳۰ منابع محلی از شنیده شدن صدای ۶ انفجار در منطقه کنارک خبر دادند. تاکنون جزئیات دقیقی درباره محل وقوع انفجار‌ها و میزان خسارت احتمالی این حادثه از سوی مسئولان محلی اعلام نشده است.

همچنین خبرنگار از جزیره قشم گزارش داد که بین ساعت ۱۹:۳۰ تا ۱۹:۴۵ دست‌کم ۸ صدای انفجار در ساحل جنوبی این جزیره شنیده شده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه منابع محلی، شرکت پودر ماهی در شهر سوزا مورد اصابت قرار گرفته است؛ با این حال، جزئیات مربوط به میزان خسارت و تلفات احتمالی همچنان در دست بررسی است و تاکنون اطلاعات رسمی در این‌باره منتشر نشده است.

همزمان، گزارش‌های میدانی از شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق بندرعباس و سیریک نیز حکایت دارد.

بر اساس اطلاعات اولیه، بخشی از صدا‌های انفجار شنیده‌شده در منطقه مربوط به درگیری و تقابل نیرو‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران با اهداف دشمن در محدوده تنگه هرمز بوده است.

برخی گزارش‌های غیررسمی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده فرودگاه قشم حکایت دارد که این موضوع نیز در دست بررسی است.

در همین حال، سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، حمله به جنوب ایران را تأیید کرده است.

جزئیات بیشتر درباره اهداف مورد حمله، میزان خسارت‌های احتمالی و ابعاد این حملات در حال بررسی است و اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.