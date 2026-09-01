صدای انفجار در مناطقی از هرمزگان شنیده شد

صدای چندین انفجار نسبتا شدید سه شنبه شب در بندرعباس، قشم، جاسک و سیریک به گوش رسید که نگرانی جمعی از شهروندان را در پی داشت.

جوان آنلاین: شنیده‌ها حاکی است که حوالی ساعت ۲۰ سه شنبه شب صدای چند انفجار در بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم به گوش رسیده است که موضوع در حال بررسی میدانی است.

به گزارش ایرنا، هنوز هیچ‌یک از نهاد‌های رسمی درباره علت یا ماهیت این انفجار‌ها موضع رسمی اعلام نکرده‌اند و خبرنگاران در تماس با مسئولان محلی و استانی، به‌طور لحظه‌ای موضوع را رصد می‌کنند.

آنان به محض دریافت اطلاعات دقیق و تأییدشده از منابع رسمی، جزئیات تکمیلی شامل علت حادثه، محدوده دقیق، احتمال خسارت‌ها و هرگونه اقدام بعدی را به مخاطبان اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

از شهروندان خواسته می‌شود از انتشار هرگونه شایعه یا محتوای تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کرده و اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.