صدور قبض گاز یک میلیاردی برای آپارتمانی در منطقه یک تهران

جوان آنلاین: سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح جزئیات طرح جدید تعرفه‌گذاری گاز خانگی اظهار داشت: تعرفه‌گذاری گاز اگرچه در حوزه عملیاتی شرکت ملی گاز قرار دارد، اما تدوین قوانین آن توسط سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته و با لحاظ قوانین بالادستی از جمله قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تأیید وزارت نفت، در قالب مصوبه هیئت وزیران به شرکت ملی گاز ابلاغ شده است.

کاهش تعداد پله‌های مصرف

وی با اشاره به تحولات اساسی در این طرح افزود: در این مکانیزم، چند اصلاح اساسی صورت گرفته است؛ از جمله کاهش تعداد پله‌های مصرف از ۱۲ پله به ۴ پله که رویکردی قاعده‌مند و منطبق با استاندارد‌های جهانی دارد. همچنین در راستای عدالت‌محوری، نظام اقلیمی از پنج اقلیم صرفاً مبتنی بر شاخص‌های هواشناسی، به تفکیک نزدیک به ۱۳۰۰ شهر تعمیم داده شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، پله‌های اول و دوم مختص مصرف‌کنندگان کم‌مصرف و متوسط‌مصرف در نظر گرفته شده و در پله اول، مصرف دهک‌های اول و دوم درآمدی به صورت رایگان محاسبه می‌شود. بدین ترتیب، مازاد مصرف در پله‌های بعدی محاسبه خواهد شد.

یک‌ونیم تا دو درصد مشترکان ۶ درصد گاز را مصرف می‌کنند

وی در خصوص پله چهارم گفت: این گروه که معادل یک و نیم تا دو درصد از مشترکان (حدود ۵۰۰ هزار نفر) هستند، که بیش از ۶ درصد از گاز کشور را مصرف می‌کنند. بررسی‌های میدانی نشان داده که دلایل مصرف بالا در این گروه، عواملی نظیر استفاده از استخر‌های روباز در زمستان، عدم تطابق تعداد واحد‌های مسکونی با قبوض صادره، توسعه غیرمجاز مشاغل خانگی و الحاق انشعابات غیرقانونی بدون هماهنگی با نظام مهندسی بوده است.

توکلی با اشاره به شناسایی تخلفات سرقت گاز گفت: این تخلفات نه تنها در پله چهار، بلکه در پله سوم نیز مشاهده شده و مشترکان متخلف، بدون تأییدیه به انشعاب‌های دیگر متصل شده بودند که با اقدامات نظارتی، تعرفه تجاری و کنترل مجزا برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است.

۷۰ درصد مشترکان در پله اول مصرف قرار دارند

مدیرعامل شرکت ملی گاز در ادامه با ارائه آمار تفکیکی از وضعیت مصرف، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین داده‌ها، ۷۰ درصد مشترکان در پله اول، ۱۸ درصد در پله دوم و مابقی در پله‌های سوم و چهارم قرار دارند که در مجموع، ۹۰ درصد مشترکان در پله‌های اول و دوم جای گرفته‌اند.

قبض یک میلیاردی گاز

وی در خصوص قبوض با مبالغ بالا، توضیح داد: قبض یک میلیارد تومانی صادرشده در منطقه یک تهران، پس از بررسی‌های کارشناسی، مربوط به ۶۵ واحد با متراژ بالا و امکانات جانبی بوده است. همچنین در برخی موارد، اشکالات فنی در موتورخانه‌ها مشاهده شده که شرکت ملی گاز طرحی برای بهینه‌سازی و اصلاح موتورخانه‌ها با ثبت ۱۱۴ هزار مورد در سطح کشور در دست اجرا دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز در پایان با تأکید بر حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، یادآور شد: مشترکانی که در پله‌های سوم قرار دارند، ممکن است جزو دهک‌های اول و دوم باشند؛ در این صورت، در صورت قرارگیری در پله اول، قبض آنان رایگان محاسبه شده و مازاد مصرف، مشمول تعرفه پله‌های بعدی خواهد شد.