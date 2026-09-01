کد خبر: 1377272
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

جفری ساکس: آمریکا و اسرائیل به پایان بازی خود رسیده‌اند

3 اقتصاددان و تحلیلگر آمریکایی، با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن و تل‌آویو در قبال ایران گفت آمریکا و رژیم صهیونیستی به «پایان بازی» خود رسیده‌اند و تلاش برای حفظ برتری مطلق در منطقه، نه‌تنها به اهداف مورد نظر نرسیده بلکه به تشدید تنش‌ها و کاهش حمایت از تل‌آویو منجر شده است.

جوان آنلاین: «جفری ساکس» اقتصاددان و تحلیلگر آمریکایی در گفت‌وگویی درباره ادامه حملات آمریکا به تاسیسات ایران گفت اقدامات اخیر واشنگتن کاملاً بی‌فایده بوده، زیرا علاوه بر بی‌نتیجه بودن، هزینه‌های اقتصادی نیز به همراه داشته است.

به گزارش ایسنا، ساکس گفت آمریکا حاضر نیست چارچوب توافقی را که در گذشته با ایران به دست آمده بود، دنبال کند، زیرا در این صورت ناچار خواهد شد بپذیرد که کل جنگ آمریکا یک شکست مفتضحانه بوده است. او افزود: «آمریکا حاضر نیست این را بپذیرد و به همین دلیل در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که هیچ پاسخی برای آشفتگی‌ای که خود آمریکا ایجاد کرده، وجود ندارد.»

این اقتصاددان آمریکایی با اشاره به تحولات تنگه هرمز گفت درگیری متقابل ایران و آمریکا باعث تشدید وضعیت شده و افزایش قیمت نفت یکی از پیامد‌های آن بوده است. او تصریح کرد: «تلاش آمریکا شکست خورده است. ایالات متحده باید به خانه برگردد. پایان داستان همین است.»

ساکس افزود از آنجا که ترامپ و هسته سخت قدرت در آمریکا حاضر به پذیرش این مسئله نیستند، «راه حلی در کار نیست و درد و رنج ادامه پیدا می‌کند و این نتیجه‌ای جز ادامه ویرانی و آسیب به اقتصاد جهان ندارد.»
تنگه هرمز عملاً بسته است

ساکس در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اقتصادی تنگه هرمز گفت: «تنگه هرمز بسته است؛ اساساً بسته است و در نتیجه آن با یک بحران ادامه‌دار جهانی انرژی روبه‌رو هستیم.»

او گزارش‌ها درباره عبور عادی کشتی‌ها را فاقد اعتبار دانست و بار دیگر تأکید کرد که راه بازگشت جهان به وضعیت عادی، خروج آمریکا از منطقه است.

اقتصاددان و تحلیلگر آمریکایی گفت: «باز هم می‌گویم؛ هیچ توافقی لازم نیست، فقط به خانه برگردید. البته آمریکا این کار را نمی‌کند، ترامپ این کار را نمی‌کند و فکر می‌کنم دولت پنهان نیز این کار را نخواهد کرد.»

او افزود جنگ‌های بی‌فایده ممکن است سال‌ها با هزینه‌های عظیم ادامه پیدا کنند، زیرا سیاستمداران حاضر نیستند اعتراف کنند که مرتکب اشتباه شده‌اند.
تحریم‌های آمریکا دیگر قدرت گذشته را ندارند

این اقتصاددان آمریکایی در بخش دیگری از این مصاحبه، تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را ناچیز دانست و با اشاره به روابط اقتصادی ایران با کشور‌های آسیایی گفت تجارت این کشور‌ها با تهران ادامه خواهد یافت.

ساکس در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌های چینی ممکن است تحت فشار آمریکا روابط خود با ایران را محدود کنند، گفت چنین الزامی وجود ندارد، زیرا سازوکار‌های متعددی برای انجام مبادلات با ایران وجود دارد که در دسترس نظام تحریمی آمریکا نیست.

او افزود بخش قابل‌توجهی از تجارت جهانی و بخش بزرگی از تجارت چین در حال حرکت به سمت پرداخت‌های غیردلاری است و چین نیز خریدار اصلی نفت ایران است. به گفته ساکس، پکن مطالبات واشنگتن را اجرا نخواهد کرد و تحریم‌های آمریکا نیز قادر نیستند تجارت چین با ایران را متوقف کنند.

ساکس گفت: «راه‌های بسیار زیادی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا وجود دارد و هرچه بیشتر از تحریم استفاده کنید، روند شکل‌گیری نظام پرداخت بین‌المللی غیردلاری را سریع‌تر می‌کنید.»

او تحریم را «سلاحی با ارزش بسیار محدود» توصیف کرد و افزود: «هرچه بیشتر از این سلاح استفاده کنید، ضعیف‌تر می‌شود.»

اقتصاددان و تحلیلگر آمریکایی همچنین گفت انجام تسویه مالی خارج از دلار از نظر فنی دشوار نیست و کشور‌ها می‌توانند از ارز‌های خود برای تجارت استفاده کنند.

او افزود توسعه نظام‌های پرداخت جایگزین در حال شتاب گرفتن است، زیرا اقتصاد‌های بزرگ نوظهور می‌دانند آمریکا از ابزار‌های مالی برای اعمال فشار استفاده می‌کند.
انتقاد شدید از نتانیاهو

در بخش دیگری از برنامه، سخنانی از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پخش شد که در آن او درباره سال‌ها تلاش خود برای جلب توجه ساختار‌های امنیتی تل‌آویو و واشنگتن به ایران و همچنین صد‌ها ساعت حضور در تلویزیون‌های آمریکایی برای اثرگذاری بر افکار و سیاست آمریکا صحبت می‌کرد.

ساکس پس از پخش این اظهارات گفت آمریکا و رژیم صهیونیستی به «پایان بازی» خود رسیده‌اند. به گفته او، سیاست آمریکا بر «برتری مطلق» استوار بوده و رژیم صهیونیستی نیز در پی آن بوده که با حمایت بدون تزلزل واشنگتن به قدرت مسلط در غرب آسیا تبدیل شود.

او سپس با اشاره به سخنان نتانیاهو درباره نفوذ خود در آمریکا گفت: «افکار عمومی آمریکا، برخلاف چیزی که نتانیاهو به آن می‌بالد، از این مرد بیزار است و این مهم است. ما از او حمایت نمی‌کنیم و هرچه بیشتر صحبت کند، حمایت از اسرائیل کمتر خواهد شد. این کاملاً قطعی است.»

اقتصاددان و تحلیلگر آمریکایی در پایان با انتقاد از سیاست چند دهه‌ای آمریکا برای حفظ برتری جهانی گفت قدرت‌های بزرگ باید به سمت ساختاری حرکت کنند که در آن به خطوط قرمز یکدیگر احترام گذاشته شود و از جنگ‌های ویرانگر جلوگیری شود.

برچسب ها: جفری ساکس ، آمریکا ، اسرائیل
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