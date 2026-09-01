جوان آنلاین: «جان لارسن» نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از عملکرد دولت «دونالد ترامپ» در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی، مدعی شد که متوسط هزینههای تحمیلشده بر هر خانوار آمریکایی از زمان آغاز ریاستجمهوری ترامپ حدود ۳۸۰۰ دلار افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، لارسن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متوسط هر خانوار از زمانی که ترامپ روی کار آمده، مجبور شده است ۳۸۰۰ دلار بیشتر پرداخت کند.»
این نماینده دموکرات در ادامه، سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ را عامل اصلی افزایش هزینههای زندگی در آمریکا معرفی کرد و افزود: «تعرفههای پرهزینه او، جنگ غیرقانونی و کاهش بودجههای حوزه سلامت، قیمتها را در هر جایی که نگاه کنید افزایش دادهاند.»
اظهارات لارسن در شرایطی مطرح میشود که افزایش هزینههای زندگی، تورم و قیمت کالاها و خدمات همچنان یکی از موضوعات اصلی مناقشه سیاسی در آمریکا به شمار میرود و دموکراتها تلاش دارند سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ را با افزایش فشار بر بودجه خانوارها مرتبط کنند.
«آدام شف» سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا پیشتر در پیامی با انتقاد از سیاستهای جنگطلبانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران شده و تاکید کرده بود که باید به این جنگ پایان دهیم.
شف در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: امروز ۶ ماه از آغاز جنگ علیه ایران بی هیچ راهبردی و بدون اینکه پایانی در چشمانداز باشد، میگذرد.
این سناتور آمریکایی یادآور شد که در طول ۶ ماه گذشته هزینهها در ایالات متحده در همه حوزهها افزایش یافته است.
وی در ادامه با بیان اینکه از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران، نظامیان آمریکایی از خانوادههایشان دور بودند، خاطرنشان کرد: در طول این ۶ ماه ۱۸ نظامی آمریکایی کشته شدند.
شف تصریح کرد: ما باید به این جنگ پایان دهیم و نیروهایمان را به خانه برگردانیم.
برنی سندرز نماینده مجلس سنای آمریکا از ایالت ورمونت نیز پیشتر در اظهاراتی با تاکید براینکه تجاوز علیه ایران برخلاف قانون اساسی آمریکا و قوانین بینالمللی است، تصریح کرده بود که باید هرچه سریعتر به این تجاوز پایان دهیم.
سندرز در جریان یک مصاحبه گفت: جنگ علیه ایران برخلاف قانون اساسی آمریکا و قوانین بینالمللی است و هرگز نباید شروع میشد.
وی افزود: باید هر چه سریعتر از مسیر مذاکره به این جنگ پایان دهیم.
این سناتور آمریکایی در ادامه با اشاره به اثرات ویرانگر اقتصادی که تجاوز علیه ایران برای ایالات متحده به دنبال داشته است، خاطرنشان کرد: کاری که باید انجام دهیم این است که با ایرانیها مذاکره کنیم و به این جنگ و ویرانی اقتصادمان که باعث افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها شده است، پایان دهیم.