آلمان رسما روسیه را مسئول حادثه لایپزیگ اعلام کرد

جوان آنلاین: به نقل از دویچه وله، دولت آلمان امروز سه شنبه ادعا کرد که روسیه مسئول تلاش برای حمله پهپادی در فرودگاه «لایپزیگ/هاله» در تاریخ ۴ اوت بوده است.
به گزارش مهر، الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان بعد از ظهر امروز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین در این خصوص ادعا کرد: دولت فدرال به این نتیجه رسیده است که روسیه مسئول این حمله ترکیبی (هیبریدی) در لایپزیگ است!
وزیر کشور آلمان در ادامه افزود که این حمله با الگوی «مجموعهای طولانی از عملیاتهای بی ثبات کننده» علیه اروپا مطابقت دارد. ابزارهای بهکاررفته از جمله پیکربندی پهپاد، قطعات، مواد منفجره و سیستمهای انفجاری از طریق سایر عملیاتهای ترکیبی روسیه و جنگ این کشور علیه اوکراین برای ما شناخته شده هستند.
دادستانهای فدرال آلمان این حادثه را «حملهای جدی به زیرساختهای حمل و نقل و لجستیک آلمان» توصیف کردند.
دوبریندت مدعی شد: مجموع تحقیقات پلیس، الگوهای جرم و یافتههای اطلاعاتی، مسئولیت روسیه در قبال تلاش برای حمله به فرودگاه لایپزیگ را تأیید میکند.
به گزارش رسانههای عمومی NDR، WDR و روزنامه زوددویچه سایتونگ، بازرسان آلمانی در ۱۴ اوت یک پهپاد سوم را در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ پیدا کردند و بعدا آثاری از مواد نظامی انفجاری هگزوژن را در همان نزدیکی کشف کردند.