جوان آنلاین: سید عباس عراقچی درباره این دیدارها گفت: در حاشیه اینگونه اجلاسها فرصت مغتنمی برای دیدارهای دوجانبه است که کشورها از آن استفاده میکنند. ملاقاتهای دوجانبه از دیروز پشتسرهم انجام شد؛ برخی بهصورت رسمی، برخی حاشیهای و ایستاده.
به گزارش تسنیم، وی افزود: آقای رئیس جمهور هم دیدارهای رسمی داشتند و هم حاشیهای. بنده هم مرتب با وزرای خارجه دیدار داشتم و مسائل دوجانبه بدون تشریفات و تعارفات مطرح و حل و فصل میشد، الحمدالله گفتوگوهای خوبی انجام شد.
وزیر امور خارجه تاکید کرد که رئیس جمهور در سخنرانیهای خود، ضمن محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر حل مسائل از طریق دیپلماسی تأکید کرد و اعلام نمود که ایران در برابر تهاجم ساکت نخواهد ماند.
عراقچی گفت که در جلسات شانگهای و شانگهای پلاس، بر مقابله با یکجانبهگرایی غرب تأکید شد.
وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به تفاهم اسلام آباد میان ایران و آمریکا گفت: راهحل تفاهم اسلامآباد ساده است: آمریکا باید به تعهدات امضاشده بازگردد تا ایران نیز تعهدات خود را اجرا کند؛ ما پیش از آن اقدامی انجام نمیدهیم.
عراقچی در عین حال تاکید کرد که علیرغم فشارهای وارده از سوی آمریکا، تمایل کشورهای عضو شانگهای به همکاری اقتصادی با ایران قوی است.