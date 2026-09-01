برلین روز سه‌شنبه مسئولیت نفوذ پهپاد‌های حامل مواد منفجره به فرودگاه آلمان در ماه گذشته میلادی را صراحتا متوجه کرملین دانست و مجموعه‌ای از اقدامات دیپلماتیک تلافی‌جویانه را علیه روسیه اعلام کرد.

جوان آنلاین: «الکساندر دوبریندت» وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه در برلین به خبرنگاران گفت: «این حمله شامل ابزار‌هایی مانند پیکربندی پهپاد، اجزای مختلف، مواد منفجره و فناوری سایبری بود که ما نمونه‌های آنها را در دیگر عملیات‌های ترکیبی روسیه و جنگ این کشور علیه اوکراین مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، دولت آلمان به این نتیجه رسیده است که روسیه مسئول حمله ترکیبی در لایپزیگ در ۴ اوت بوده است.»

به گزارش ایرنا، این حمله نافرجام در ماه اوت شامل سه پهپاد بود که دو فروند از آنها حامل مواد منفجره بودند و در فرودگاه لایپزیگ-هاله در شرق آلمان شناسایی شدند. یکی از پهپاد‌ها نیز در نزدیکی یک هواپیمای «آنتونوف» اوکراینی که برای انتقال مهمات استفاده می‌شود، پیدا شد.

در همین راستا آلمان روز سه‌شنبه سفیر روسیه را به وزارت خارجه این کشور فراخواند.

در چارچوب اقدامات متقابل، «یوهان وادفول» وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد که کنسولگری روسیه در شهر بُن تعطیل خواهد شد. این کشور همچنین قصد دارد مرکز فرهنگی روسیه در برلین را نیز تعطیل کند.

آلمان همچنین به دنبال محدود کردن ورود اتباع روسی به خاک خود است.

واکنش برلین نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت آلمان در قبال روسیه تحت رهبری «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان است. مرتس مدت‌هاست تاکید می‌کند که آلمان نه در وضعیت جنگ و نه در وضعیت صلح قرار دارد، اما این نخستین بار است که برلین با چنین صراحتی یک حمله ترکیبی را به روسیه نسبت می‌دهد و در واکنش به آن اقدامات متقابل اعلام می‌کند.

«مارک روته» دبیرکل ناتو نیز در شبکه‌های اجتماعی گفت: «ناتو پس از حمله ترکیبی روسیه در لایپزیگ، کاملا در کنار آلمان ایستاده است.»

وی افزود: «از اقداماتی که آلمان در واکنش به این حمله اعلام کرده است، استقبال می‌کنم.»

در همین راستا وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که اقدامات ضدروسی آلمان را تلافی خواهد کرد.